Nghệ An giành 2 huy chương Vàng tại Giải vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia

Tản văn hay: Ở phía cuối chiều (Baonghean.vn) - Với Đào An Duyên, thời khắc cuối buổi chiều bao giờ cũng mang đến cho con người tâm trạng vẩn vơ mông lung, bởi nó nhắc về sự kết thúc của một ngày, bởi nó ở phía cuối của một chu kì thời gian, bởi nó mang bóng dáng của sự phai tàn. Nhưng tác giả đã biết trước điều này, rằng mình sẽ an nhiên bước về phía cuối chiều, an nhiên bước về phía cuối chặng đường đời của mình, và sẽ lại hóa thân vào những người mẹ, người bà ngóng chờ lũ trẻ của mình trở về trong lặng lẽ và yêu thương. Có gì đó thoáng buồn, nhưng cũng ấm áp vô cùng trong những buổi chiều như thế.

Thanh niên 9x trộm 14 chiếc iPhone (Baonghean.vn) - Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh vừa bắt quả tang đối tượng Cao Văn Điệp (sinh năm 1999, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Dân bản Pha hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới (Baonghean.vn) - Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, 57 hộ dân bản Pha, xã Yên Khê (Con Cuông) đã tích cực, tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, chặt cây, tháo dỡ hàng rào và các công trình kiến trúc trên đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường dài 2000m từ khu vực dân cư vào khu sản xuất Tung Cồng.

Những đứa trẻ tự bán mình (Baonghean.vn) - Trước thực trạng mua bán trẻ em tiềm ẩn nhiều phức tạp, diễn ra trong thời gian dài, tiếng chuông báo động cần gióng liên hồi, thôi thúc mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, ban, ngành tự vấn về trách nhiệm của mình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Quỳ Châu (Baonghean.vn) - Khảo sát việc thực hiện chính sách phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Quỳ Châu, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và kịp thời phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời khi có hành vi bạo lực gia đình; đồng thời quan tâm giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhân bạo lực gia đình, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/7 (Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; Trao quyết định chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới; 840 Hợp tác xã ở Nghệ An tạo việc làm cho gần 61.000 lao động; Bắt đối tượng dùng xe máy đi buôn 48kg pháo nổ... là những thông tin nổi bật trong ngày 28/7.

Cuộc trò chuyện của Thủ tướng và người nông dân trên cánh đồng nguyên liệu đạt kỷ lục thế giới (Baonghean.vn) - Chuyến công tác thị sát của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 23/7 vừa qua, tới trang trại ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn TH true MILK bắt đầu từ cánh đồng nguyên liệu thức ăn cho bò sữa - cánh đồng mang lại nguồn thu lớn cho các nông hộ. Đồng đất mang lại cuộc sống ấm no này từng thuộc về những nông trường kém hiệu quả một thời.

Thủ khoa phố núi mồ côi bố, thiếu hơi ấm của mẹ với ước mơ trở thành lập trình viên (Baonghean.vn) - Với tổ hợp điểm thi khối A đạt 29,3 điểm, trong đó môn Toán 9,8 điểm, Lý và Hóa đều đạt 9,75 điểm, cộng thêm 0,75 điểm ưu tiên khu vực, Nguyễn Đức Anh Tuấn, lớp 12A1 Trường THPT Quỳ Hợp là thí sinh cao điểm nhất trong lịch sử của các Trường THPT ở huyện miền núi Quỳ Hợp với tổng là 30,05 điểm. Với điểm thi khối A này, Tuấn xếp thứ 3 toàn tỉnh Nghệ An, xếp thứ 21 toàn quốc.

Nhiều tiện tích cho người tham gia Bảo hiểm y tế khi ứng dụng công nghệ thông tin (Baonghean.vn) - Bên cạnh hưởng những quyền và lợi ích thiết thực của chính sách Bảo hiểm y tế, người tham gia Bảo hiểm y tế còn được trải nghiệm, sử dụng những tiện ích đơn giản, thuận lợi về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm y tế thông qua việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 536/KH-UBND truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử tỉnh Nghệ An nhằm thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An.

Buôn gần 6 cân ma túy, kẻ lĩnh án tử, người ngồi tù vô thời hạn (Baonghean.vn) - Hạ và Súa bán gần 6 kg ma túy cho khách với giá gần 800 triệu đồng. Với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, Hạ bị tuyên án tử, Súa lĩnh án chung thân.

Sẽ sáp nhập 1 trường đại học và 2 trường cao đẳng thành Trường Đại học Nghệ An (Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn mới (Baonghean.vn) - Sáng 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nam tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế huyện Đô Lương (Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế huyện Đô Lương, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đô Lương đã tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nam.

Tạo 'thế trận lòng dân' vững chắc - Bài cuối: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách người có công (Baonghean.vn) - Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An... Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại phiên họp thường kỳ tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An.

Viettel Nghệ An thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ (Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), từ ngày 26/7/2022, Viettel Nghệ An tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đâu là nguyên nhân thành công của Nga ở châu Phi? Nga đang tích cực củng cố vị thế của mình ở châu Phi, thành công của nước này là hệ quả từ chính những sai lầm của các nước phương Tây, bản tin của kênh truyền hình Thụy Sĩ SRF nhận định.

Nghệ An: 840 Hợp tác xã tạo việc làm cho gần 61.000 lao động (Baonghean.vn) - Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đạt hiệu quả cao hơn, thích ứng với tình hình mới, chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng tại địa phương và cung ứng sản phẩm ra thị trường ngoại tỉnh...

Đức nêu lý do ngừng cấp visa cho hộ chiếu Việt Nam mẫu mới Đại sứ quán Đức cho biết hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới thiếu thông tin nơi sinh, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, xác minh, nên không thể cấp visa.



Để vùng ven thực sự là vệ tinh của đô thị Thành phố Vinh (Baonghean.vn) - Định hướng phát triển cho Nghệ An, Nghị quyết 26/NQ-TW nhấn mạnh tính hợp tác, liên kết vùng, theo đó, cùng với TP Vinh giữ vai trò trung tâm, đầu tàu cực tăng trưởng phía Nam, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên… là vệ tinh phối hợp.

Nguy cơ tổn thương gan do dùng thuốc Tây dài ngày (Baonghean.vn) - Theo thống kê của Thư viện Y khoa quốc gia Hoa Kỳ và nhóm nghiên cứu suy gan cấp tính, có tới 750 nhóm thuốc có khả năng gây tổn thương gan, trong đó, chủ yếu là các loại thuốc như: thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng sinh, thuốc mỡ máu, cao huyết áp và thuốc trị tiểu đường…

Câu chuyện xúc động phía sau kỳ tích của cậu học trò Ơ Đu (Baonghean.vn) - Trong các thế hệ học sinh người Ơ Đu theo học tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An, Lo Giáp Thân là thí sinh người Ơ Đu có điểm số thi vào đại học cao nhất từ trước đến nay.

Công đoàn Nghệ An và những đổi mới 'tuổi 93' (Baonghean.vn) - Nhìn lại hành trình hiện thực hoá Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn Nghệ An đã thực sự đầu tư sáng tạo để có những cách làm hay, những lợi ích thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động.

[Infographics] Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu (Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tại Quyết định số 574-QĐNS/TW, ngày 22/7/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Bắt đối tượng dùng xe máy đi buôn 48kg pháo nổ (Baonghean.vn) - Công an thị xã Cửa Lò cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Võ Đức Kiều (SN 1985) trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Tang vật thu giữ gồm 48kg pháo nổ.