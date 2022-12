Nghệ An giành huy chương Vàng môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu; HĐND tỉnh giao biên chế năm 2023; Nghệ An thu hơn 12.000 tỷ đồng từ du lịch; người dân thức trắng đêm để xua đuổi voi rừng... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 10/12.

Người đẹp 18 tuổi Nguyễn Mai Anh, quê Nghệ An, vượt qua nhiều nhan sắc, giành vương miện Hoa hậu Việt Nam Thời đại, tối 9/12.

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Nghệ An và liên kết điểm đến với chủ đề "Nghệ An - Về miền ví, giặm”.