Nghệ An: Hàng trăm ha ngô đổ rạp chờ giải cứu

Những năm qua, nhiều địa phương đã chuyển đổi diện tích đất để trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho các công ty bò sữa. Bà con khi gieo trồng đã lựa chọn những giống ngô sinh trưởng nhanh, cây to lớn, mặc dù những giống này đã cho năng suất cao, tuy nhiên thực tế sức chống chịu với gió bão, mưa lớn thấp hơn nhiều so với các giống thông thường. Do đó, về lâu dài, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cân nhắc, lựa chọn kỹ giống ngô phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng của từng vùng để tránh rủi ro về thiên tai.