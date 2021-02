Nghệ An hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có đồng chí Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Dự kiến bầu 13 đại biểu Quốc hội

Theo đó, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Nghị quyết liên tịch số 09/2021 về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với tỉnh Nghệ An, sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An dự kiến phân bổ số lượng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 13 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An là 7 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6 đại biểu.