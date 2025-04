Giáo dục Nghệ An: Học sinh thi vào lớp 10 năm nay được thay đổi nguyện vọng sau khi thi Đây là một trong những nội dung được thực hiện tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc thực hiện cần phải được cân nhắc để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh.

Ngày hôm nay (10/4), Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Văn bản số 796/SGD&ĐT-QLCL Nghệ An về việc hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ thực hiện theo phương thức thi tuyển và xét tuyển. Thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2025-2026; xét tuyển đối với các trường còn lại.

Tiết học của học sinh lớp 9, Trường THCS Thái Nguyên (Diễn Châu). Ảnh: Mỹ Hà

Riêng đối với những trường thuộc Đề án “Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030” (kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ An) tuyển sinh theo phương thức xét tuyển đối với lớp thực hiện mô hình tiên tiến, thi tuyển với các lớp còn lại.

Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị và danh sách các trường đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 đến các đơn vị trước ngày 6/5/2025.

Cũng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay học sinh dự thi tiếp tục đăng ký theo hình thức trực tuyến trên hệ thống VNEDU theo đường link: http://nghean.tsdc.vnedu.vn. Thời gian đăng ký từ ngày 7/5 - 13/5/2025.

Ở kỳ thi này, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng 1 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên hoặc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; nguyện vọng 2 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập), Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên có tuyển sinh nguyện vọng 2; nguyện vọng 3 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập), Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có tuyển sinh nguyện vọng 3.

Ngoài 3 nguyện vọng nêu trên, thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các lớp thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế được xét tuyển dựa vào: kết quả rèn luyện, học tập cấp THCS; kết quả chứng chỉ năng lực tiếng Anh, Tin học quốc tế; kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cho thí sinh thay đổi NV1, NV2 và NV3 sau khi thi xong nếu học sinh có nguyện vọng. Thời gian kết thúc nộp đơn đổi nguyện vọng vào 17 giờ ngày 6/6/2025.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, việc thay đổi nguyện vọng chỉ áp dụng cho trường hợp thí sinh có tham gia thi tuyển. Trong quá trình thực hiện, ban tuyển sinh của các nhà trường cần nhắc nhở học sinh, phụ huynh cân nhắc cẩn thận trước khi nhận đơn đổi nguyện vọng. Riêng thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không được thay đổi nguyện vọng.

Trước đó, việc thay đổi nguyện vọng sau khi thi xong cũng đã được áp dụng ở các kỳ thi trước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do nóng vội, lo lắng, nhiều phụ huynh, học sinh đã ồ ạt đổi nguyện vọng dẫn đến tình trạng nhiều trường tốp đầu thiếu thí sinh. Trong khi đó, những trường tốp sau lại quá tải dẫn đến thiệt thòi cho nhiều thí sinh và gây xáo trộn công tác tuyển sinh ở nhiều nhà trường.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức vào 2 ngày (3, 4/6) với 3 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh - Tiếng Pháp) và môn Toán. Đây là kỳ thi đầu tiên được triển khai theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cùng với môn chuyên, kết quả của kỳ thi vào lớp 10 còn được sử dụng để lấy điểm vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu./.