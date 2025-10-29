Thứ Tư, 29/10/2025
Nghệ An: Hơn 130 học viên tham gia tập huấn công tác quản lý, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao

Công Kiên 29/10/2025 11:04

Sáng 29/10, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn Công tác quản lý, vận hành nhà văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham dự khai mạc có các đồng chí: Nghiêm Hà Hải – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng hơn 130 học viên là công chức văn hóa, trưởng bản, người có uy tín đến từ 14 xã miền núi tỉnh Nghệ An.

1 tap huan
Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc chương trình tập huấn. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nghiêm Hà Hải – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện nêu rõ: Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp và chỉ đạo thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

2 tap huan
Đồng chí Nghiêm Hà Hải – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phát biểu khai mạc chương trình tập huấn. Ảnh: Công Kiên

Mục tiêu của Dự án là khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho các đồng bào dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Bên cạnh đó, để kịp thời đáp ứng những nhiệm vụ mới khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý và tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao tại thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn là rất cần thiết.

3 tap huan
Các học viên tiếp nhận chuyên đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã và thôn. Ảnh: Công Kiên

Đối với các học viên, chương trình tập huấn là cơ hội để trải nghiệm, cập nhật kiến thức, nhất là những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, phục vụ tốt cho công tác của bản thân.

Trong thời gian 2 ngày (29 – 30/10/2025), các học viên sẽ được tiếp cận các chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã và thôn; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; Kỹ năng trang trí, khánh tiết, cổ động trực quan và Kỹ năng tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng./.

      Nghệ An: Hơn 130 học viên tham gia tập huấn công tác quản lý, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao

