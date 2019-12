Nghệ An: Hơn 4,8 tỷ đồng lắp đặt 3 cụm đèn tại các 'điểm nóng' giao thông

3 nút giao thông này là điểm nóng thường xảy ra tai nạn, ùn tắc trên địa bàn TP.Vinh do đó việc lắp đặt đèn giao thông sẽ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, góp phần phát triển văn minh đô thị, hạn chế ùn tắc giao thông - vấn đề nan giải tại TP.Vinh hiện nay. Thời gian tới chúng tôi sẽ nghiên cứu lắp đặt thêm các cụm đèn tại các nút giao thông khác để người dân lưu thông an toàn.