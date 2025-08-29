Kinh tế Nghệ An: Hơn 90 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp Ngày 29/8, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Đồng chí Phạm Đức Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Văn Trường



Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Phạm Đức Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Trưởng phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Sở Tư pháp Nghệ An), trực tiếp giảng dạy. 90 học viên gồm Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng, Kiểm lâm viên phụ trách công tác pháp chế, cùng cán bộ kiểm lâm thuộc các đơn vị trực thuộc.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Đức Thành nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là trong bối cảnh vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp ngày càng diễn biến phức tạp.

Chương trình tập huấn tập trung nghiên cứu các văn bản pháp luật mới như: Luật số 88/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; Nghị định 189/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định 190/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Sở Tư pháp Nghệ An). Ảnh: Văn Trường



Trong quá trình tập huấn, nhiều vướng mắc, khó khăn thực tiễn được học viên nêu ra và trao đổi nhằm tháo gỡ kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức pháp lý mới nhất, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, góp phần tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp tại Nghệ An.