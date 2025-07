Thời sự Nghệ An họp báo thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2025 Chiều 14/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2025.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự họp báo có các đồng chí: Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn và đông đảo phóng viên, nhà báo.

Lần đầu tiên báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 8,24%, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố; trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh ước đạt 8,24%, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo phát biểu mở đầu cuộc họp báo. Ảnh: Thành Duy

Khu vực công nghiệp - xây dựng giữ vai trò đầu tàu với mức tăng 13,45% (riêng công nghiệp đạt 14,42%), tiếp tục là trụ cột chính thúc đẩy tăng trưởng. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,48%; dịch vụ tăng 6,72%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 25,1%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 87,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8%.

Thu ngân sách nhà nước đạt 13.909 tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa chiếm 12.932 tỷ đồng, đạt 80,7% dự toán.

Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An Hoàng Thị Thu Trang báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 dự án, điều chỉnh cho 98 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 15.021 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 292 triệu USD.

Nhà báo Khánh Hoan - Báo Thanh niên đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh: Thành Duy

Tại họp báo, Sở Tư pháp Nghệ An lần đầu tiên báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 46 văn bản quy phạm pháp luật (8 nghị quyết, 38 quyết định), tăng 28 văn bản so với cùng kỳ năm 2024. Các văn bản được xây dựng, ban hành đúng quy trình, đảm bảo tính khả thi, dễ tiếp cận và thi hành.

Nhà báo Tuyến Lan - Báo Pháp luật Việt Nam đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh: Thành Duy

Việc đưa nội dung này vào họp báo định kỳ hằng tháng thể hiện tính minh bạch trong công tác pháp chế, giúp báo chí, người dân có thêm kênh thông tin nắm bắt kịp thời các chính sách mới, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường trách nhiệm giải trình và giám sát xã hội đối với hoạt động lập quy của chính quyền địa phương.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Lê Văn Lĩnh trả lời tại họp báo. Ảnh: Thành Duy

Tại họp báo, các nhà báo đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề được dư luận quan tâm như: Việc triển khai bảng giá đất mới; tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A; bố trí, sắp xếp cán bộ trong chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển du lịch; tình hình lao động trong doanh nghiệp; công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản… Lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải đáp, cung cấp thông tin cụ thể từng nội dung với tinh thần cầu thị, trách nhiệm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Nguyễn Duy Nhật trả lời tại họp báo. Ảnh: Thành Duy

Quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào ba nội dung then chốt

Phát biểu kết luận họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng chính quyền, không chỉ là cầu nối thông tin giữa Nhà nước và nhân dân, mà còn là lực lượng “đầu tàu” phản ánh thực tiễn, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác.

Đồng chí mong muốn báo chí tiếp tục tham gia sâu vào quá trình góp ý, phản biện chính sách ngay từ đầu, nhất là đối với các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp và hiệu quả trong thi hành; đồng thời đồng hành trong tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách mới của tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tỉnh xác định 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào ba nội dung then chốt: Triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiệu quả Đề án 06.

Đồng chí Bùi Đình Long cũng đề nghị báo cáo tuyên truyền việc thực hiện của Nghệ An đối với “bộ tứ trụ cột” mà Bộ Chính trị xác định nhằm tạo động lực phát triển, gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân tại Nghệ An.

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đến nhà báo Ngô Đức Chuyên và nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong chương trình, các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đến 2 nhà báo nay thuộc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An vì có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2024, gồm: Nhà báo Ngô Đức Chuyên - Trưởng phòng Thời sự - Chính trị, Báo Nghệ An; Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng - Phóng viên Đài PT-TH Nghệ An (từ ngày 1/7/2025, Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An hợp nhất thành Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An).