Nghệ An hướng tới xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp

Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Trên cơ sở Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ BHXH, ngày 16/02/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/CP về việc thành lập BHXH Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan BHXH từ Trung ương đến địa phương. Tiếp đó, thực hiện Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ về việc sáp nhập BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận thêm nhiệm vụ thực hiện chính sách BHYT từ ngày 1/01/2003.

Hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh Đức Anh Ở Nghệ An, ngày 15/6/1995, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 16 QĐ/TC-CB thành lập BHXH tỉnh Nghệ An, với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện quản lý thu, chi, giải quyết chế độ BHXH trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2003, BHXH Nghệ An tiếp nhận thêm nhiệm vụ thực hiện chính sách BHYT và đến tháng 10/2009, BHXH Nghệ An tiếp tục tiếp nhận bàn giao BHXH nông dân sang BHXH tự nguyện.

Kể từ khi thành lập đến nay, từ chỗ chỉ thực hiện quản lý quỹ BHXH bắt buộc và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Nghệ An đã từng bước trưởng thành để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ mới. Hiện nay, BHXH Nghệ An đã tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BH thất nghiệp), BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của BHXH Việt Nam.

Trong 25 năm qua, BHXH tỉnh đã đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho nhân dân và người lao động; phòng ngừa hiệu quả các hành vi trục lợi quỹ BHXH, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, đảm bảo an toàn nguồn quỹ BHXH, BHYT. Toàn ngành đã giải quyết cho hơn 4 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH; trên 52 triệu lượt người khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT; chi trả gần 80.000 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH; thanh toán hơn 18.000 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT của người dân. Hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động tự quản lý theo đúng quy định của Luật với tỷ lệ sổ đã bàn giao đạt 99, 8%.

Giải quyết chế độ cho người dân tại BHXH thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Mỹ Hà Song song với việc giải quyết chế độ, trong những năm qua, ngành đã rất tích cực trong việc mở rộng đối tượng, tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT. Tại thời điểm mới thành lập, BHXH Nghệ An mới quản lý 74.292 lao động thì đến cuối năm 2019 số người tham gia BHXH bắt buộc đã lên tới gần 230.000 người. Số người tham gia BHYT đến cuối năm 2019 đạt hơn 2, 7 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 90, 5%, vượt 2, 3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH được triển khai, tính đến hết tháng 12/2019, toàn tỉnh có 49.447 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 17.562 người so với năm 2018, bằng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng của 9 năm trước liền kề.

Trong 25 năm, ngành đã thu trên 35.000 tỷ đồng; số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2009, sau 14 năm thành lập, lần đầu tiên số thu toàn tỉnh trong một năm đạt ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Từ đó đến nay, bình quân cứ hai năm, số thu tăng thêm 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tính đến cuối năm 2019, số thu toàn tỉnh đã vượt ngưỡng 6.300 tỷ đồng; nợ BHXH giảm 26, 4% so với năm 2018.

Tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân ở phường Hưng Dũng - thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Mỹ Hà Để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, BHXH tỉnh Nghệ An luôn luôn coi trọng chất lượng phục vụ. Những năm qua, ngành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh chóng, chính xác các yêu cầu đặt ra từ phía người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh đã rút ngắn được thời hạn giải quyết thủ tục hành chính của 18 quy trình thuộc các lĩnh vực: Thu, Cấp sổ, thẻ, Chi trả BHYT; kiểm soát thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo trên 99, 5% hồ sơ trả kết quả trước hạn, đúng hạn. BHXH tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh xếp thứ 3 trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, tăng 2 bậc so với năm 2018.

Để đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, các đơn vị, doanh nghiệp một cách chính xác, kịp thời, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đa dạng hóa về nội dung, linh hoạt trong phương thức tiếp cận; trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, đối thoại, tư vấn trực tiếp với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng.

Trong các năm 2018, 2019, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai Tháng cao điểm tuyên truyền BHXH, BHYT, mang lại hiệu quả thiết thực tại nhiều địa phương, là sáng kiến được BHXH Việt Nam triển khai nhân rộng trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam.

Cán bộ BHXH tỉnh thực hiện tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tự nguyện cho người dân phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Thành Chung Một hoạt động cũng rất được ngành chú trọng trong những năm qua, đó là phong trào “Mỗi cán bộ BHXH tặng ít nhất một thẻ BHYT và sổ BHXH tự nguyện”.Các hoạt động khác như công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT được tăng cường. Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

25 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của BHXH Nghệ An, chặng đường tuy chưa phải là dài nhưng bằng hành động và kết quả thực tế của mình, BHXH Nghệ An đã góp phần khẳng định vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT - trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Ông Lê Trường Giang – Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An khẳng định: “Với những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, với những kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà, đội ngũ những người làm công tác BHXH Nghệ An tự hào bước tiếp trên chặng đường mới đầy thách thức; quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời đại mới”.