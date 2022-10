Nghệ An huy động lực lượng lớn diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 14/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam chi nhánh Vinh. Tham dự có đại diện UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương, UBND TP.Vinh cùng các đơn vị trực tiếp tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, xây dựng cơ chế vận hành, công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn nói chung và tại Trung tâm thương mại Lotte Vinh nói riêng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh…

Ban Chỉ đạo diễn tập đã huy động quân số tham gia gồm 250 đồng chí thuộc các đơn vị của Công an tỉnh, Công ty Cấp nước Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Điện lực thành phố Vinh và lực lượng cơ sở, trong đó, lực lượng tham gia thoát nạn là 100 người; lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu thương, chữa cháy và bảo vệ an ninh, trật tự là 150 người; phương tiện huy động 15 xe chuyên dùng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xe cứu thương, xe Cảnh sát giao thông và các phương tiện, khí tài khác.

Tình huống giả định: Đám cháy xuất hiện tại gian hàng quần áo tầng 2 của Trung tâm thương mại Lotte do trong thời gian trung tâm thương mại đang sửa chữa một số gian hàng tại tầng 2 thì đơn vị thi công tiến hành hàn, cắt kim loại không có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, xỉ hàn bắn vào trong hàng vải gây cháy âm ỉ một thời gian và tạo thành đám cháy lớn...

Chỉ trong khoảng 20 phút, lực lượng chữa cháy đã khống chế đám lửa và đưa các nạn nhân ra an toàn ra ngoài.

Kết thúc buổi diễn tập, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương các lực lượng tham gia tổ chức diễn tập đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung theo chương trình, kế hoạch và yêu cầu của Ban Chỉ đạo đề ra. Đồng thời, mong muốn các lực lượng, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và toàn dân nâng cao tinh thần phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

