Thời sự Nghệ An: Phân công rõ trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) với các sở, ngành và 130 xã, phường vào sáng 11/8.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Tham dự hội nghị có Đại tá Hoàng Ngọc Huynh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và lãnh đạo 130 xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An.

Nhiều quy định mới về công tác PCCC và CNCH

Ngày 29/11/2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật PCCC và CNCH, đánh dấu một bước tiến quan trọng về nhận thức, pháp lý và tổ chức thực hiện.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến Luật PCCC và CNCH và các nghị quyết, thông tư liên quan. Ảnh: Thành Cường

Ngay sau khi Luật được thông qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Nghị định (Nghị định số 105 và 106), Bộ Công an ban hành 03 Thông tư (Thông tư số 36, 37 và 38) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 318 ngày 31/3/2025 và Kế hoạch số 519 ngày 30/6/2025 để chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với tình hình thực tiễn tỉnh Nghệ An.

Để Luật được tổ chức thực thi hiệu quả, trở thành thói quen, ý thức và hành động của toàn xã hội, cần phổ biến, quán triệt nhiều quy định mới của Luật, cũng như chức năng, nhiệm vụ mới của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, đăng kiểm và UBND cấp xã trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC, đặc biệt là công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu và kiểm tra, quản lý cơ sở về PCCC.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Trước yêu cầu cấp thiết đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn này đến toàn thể lãnh đạo và cán bộ trực tiếp thực hiện PCCC và CNCH của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp Nhân dân nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Lớp tập huấn nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lực lượng Công an và UBND cấp xã nắm vững nội dung cốt lõi của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; hiểu rõ những điểm mới, những thay đổi về việc phân công, phân cấp, trách nhiệm quản lý nhà nước.

Hội nghị trực tuyến đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi tập huấn, cán bộ, chuyên viên của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an đã đi sâu hướng dẫn trong việc tham mưu, triển khai, phối hợp thực hiện các quy định mới của pháp luật về PCCC và CNCH, những thay đổi trong tư duy quản lý từ việc phân loại cơ sở đến những điều chỉnh trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Cụ thể hóa trách nhiệm PCCC và CNCH của từng cấp

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật PCCC và CNCH, Nghị định số 105 và các văn bản hướng dẫn thi hành, kết hợp tuyên truyền Nghị định số 106 của Chính phủ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở, người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh nội dung mới trong công tác PCCC và CNCH, đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan khẩn trương bảo đảm các điều kiện để thực hiện công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo quy định, bảo đảm thông suốt, không bị gián đoạn trong thực hiện các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Tổ chức rà soát, thống kê cơ sở trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 105 để triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đảm bảo không để sót, chồng chéo nhiệm vụ, đối tượng quản lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của các phòng, ban chức năng và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác PCCC và CNCH tại đơn vị, địa phương; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm nếu để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.