Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ngày 19/9/2023 đã ký ban hành công văn của UBND tỉnh gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Vinh yêu cầu khẩn trương thực hiện nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Nhất là các cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm, phân cấp quản lý, tổ chức, biên chế, phát triển thành phố Vinh, phát triển khu vực miền Tây;...

UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ: Nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất yêu cầu bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi; trong đó, cần làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, nội dung chính sách, đánh giá dự kiến tác động của các cơ chế, chính sách; liệt kê, so sánh với các cơ chế, chính sách tương đồng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có).

Nội dung đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

Trước đó, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương của Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ, phù hợp mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Sáng 16/9 vừa qua, tại thành phố Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW đến hơn 42.000 cán bộ, đảng viên theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện; xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo đó, tháng 11/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, phân cấp quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp.

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Các cơ chế, chính sách cần thể chế hóa trong Nghị quyết của Quốc hội phải được xác định rất cụ thể trên cơ sở kết quả sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội và các chính sách đã được Quốc hội cho phép áp dụng thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố khác để có thể vận dụng cho Nghệ An; đồng thời, cần phù hợp với tầm nhìn mới, tư duy đột phá, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Nghệ An hiện nay và những năm tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An khẩn trương, chủ động tổ chức nghiên cứu, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, dự thảo văn bản báo cáo Chính phủ xem xét để trình Quốc hội, cố gắng thực hiện trong thời gian nhanh nhất, thực hiện có hiệu quả nhất.

Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An, với các bộ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong quá trình chuẩn bị với tinh thần chuẩn bị “từ sớm, từ xa” nhằm xây dựng văn bản có chất lượng, tạo sự đồng thuận cao khi Quốc hội thông qua; qua đó, đề nghị Nghệ An và Chính phủ phấn đấu trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2024, thay vì vào kỳ họp cuối năm 2024 của Quốc hội như dự kiến.