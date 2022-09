Nghệ An kiến nghị Quốc hội cần tăng cường quản lý nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đề nghị Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm tăng cường quản lý nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Sáng 15/9, Đoàn Giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài”.

Đóng góp xây dựng quê hương

Theo thống kê chưa đầy đủ, Nghệ An có gần 100.000 người lưu trú tại 110 quốc gia, vùng lãnh thổ (tập trung tại các nước châu Á, châu Âu như Lào, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đức, Pháp và các nước khác như Canada, Mỹ...).

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 15 dự án của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 6.237,08 tỷ đồng. Các dự án của người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện tổng số lao động của tỉnh đang làm việc ở nước ngoài là hơn 65.000 người, nguồn thu nhập do người lao động đi làm việc ở nước ngoài chuyển về tỉnh hàng năm ước đạt 500 triệu USD/năm.

Bên cạnh đó, có lượng lớn du học sinh sang các nước như Nhật Bản, Australia, Anh, Pháp, Mỹ… đã học tập và trở về xây dựng đóng góp quê hương.

Thảo luận tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã trao đổi và tìm hiểu về một số nội dung như: chế tài quản lý người lao động ở nước ngoài vi phạm hợp đồng lao động; sử dụng nguồn kiều hối.

Việc hỗ trợ nguồn vốn cho lao động đi xuất khẩu lao động; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tuyển dụng và xuất khẩu lao động; công tác đầu tư kinh doanh của người Việt Nam ở nước ngoài; bảo vệ quyền của người di cư; cơ chế, chính sách bảo hộ, hỗ trợ người lao động,...

Đại diện một số sở, ngành tỉnh Nghệ An đã báo cáo làm rõ các ý kiến mà đoàn giám sát quan tâm và kiến nghị một số nội dung tới Quốc hội, Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hoàn thiện chính sách pháp luật

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai thực hiện nhiều mặt công tác về chính sách, pháp luật hiện hành về cư trú, đi lại cho người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với chính sách mở cửa thu hút đầu tư, đặc biệt là huy động tối đa nguồn lực quốc tế và người Nghệ An ở nước ngoài trong việc góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn tạo điều kiện, hỗ trợ đầu tư đối với người Nghệ An ở nước ngoài.

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian qua đã mang đến nhiều lợi ích thiết thực khi người lao động được rèn luyện tác phong lao động công nghiệp; nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình và đóng góp vào xây dựng quê hương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề xuất với Đoàn giám sát của Quốc hội khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài như: Việc cho, nhận con nuôi; buôn bán bào thai; việc quản lý liên thông về dữ liệu thông tin người Việt Nam ở nước ngoài; vấn đề dân tộc, tôn giáo vùng biên giới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kết nối người Việt Nam ở nước ngoài... cần được Quốc hội quan tâm và cụ thể hóa bằng pháp luật.

Đồng thời cần phải tăng cường thông tin, tiếp cận thị trường cho lao động; chính sách hỗ trợ vay vốn cho lao động.

Kết luận cuộc làm việc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh Nghệ An.

Đồng thời nhấn mạnh, mục đích của đợt giám sát lần này của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội là nắm bắt các thông tin, những tâm tư, nguyện vọng, các giải pháp, kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An cũng như các địa phương khác để nhằm hình thành một hệ thống pháp luật thống nhất và đồng bộ liên quan về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài để hạn chế những bất cập, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác này nhằm nâng cao vị thế hình ảnh của người Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu đề xuất với Quốc hội./.