Xã hội Nghệ An kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Ngày 18/8, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.



Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng Bộ CHQS Nghệ An, thủ trưởng các Phòng qua các thời kỳ; Đại biểu Bộ CHQS các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Nghệ An đã kế thừa, phát huy, phát triển, làm phong phú thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quân đội và của quê hương.

Trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, chiến đấu hay xây dựng, ở tiền tuyến hay hậu phương, chiến đấu trong nước hay làm nhiệm vụ quốc tế, LLVT tỉnh Nghệ An đều luôn có mặt ở vị trí hàng đầu và lập công xuất sắc, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Nghệ An đã có 506.000 người tham gia quân đội, 45.000 người tham gia lực lượng TNXP, hơn 120.000 người tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến. Trong đó, 2.020 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 45.000 liệt sĩ, hơn 40.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 11.000 người là bệnh binh.

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, LLVT Nghệ An luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần ngăn chặn mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, các khu vực có ý nghĩa chiến lược của tỉnh nhà.

Cùng với đó, LLVT tỉnh luôn tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo.

Qua đó, góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường “thế trận lòng dân”, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên

LLVT Nghệ An luôn là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, LLVT Nghệ An bằng nhiều việc làm thiết thực đã giúp đỡ có hiệu quả cho các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới; phối hợp làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn Lào về nước góp phần giữ gìn, phát huy tình hữu nghị Việt – Lào.

Trải qua 80 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An đã đồng lòng, đoàn kết lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng cả nước giành độc lập tự do, tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Với những thành tích đạt được trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Độc lập, 1 Huân chương Quân công và nhiều phần thưởng cao quý khác... Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích mà LLVT tỉnh Nghệ An đạt được trong 80 năm qua.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu đề nghị, thời gian tới, LLVT Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng… Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng LLVT tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Song song với đó, tăng cường lãnh đạo đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ… bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo tốt đời sống bộ đội. Chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế LLVT tỉnh lên tầm cao mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng LLVT tỉnh Nghệ An.