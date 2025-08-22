Thứ Sáu, 22/8/2025
Nghệ An kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa

Minh Quân 22/08/2025 17:52

Chiều 22/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025).

Dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp.

lễ kỷ niệm ngành văn hóa_1
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025). Ảnh: Minh Quân

Cùng dự có đại diện các ban, sở, ngành, cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An.

lễ kỷ niệm ngành văn hóa_7
Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở trình bày diễn văn kỷ niệm, ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Văn hóa Nghệ An.

lễ kỷ niệm ngành văn hóa_2
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đọc diễn văn buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Ủy ban Tuyên truyền được thành lập, đặt nền móng cho sự nghiệp văn hóa ở quê hương Xô viết anh hùng. Trải qua 8 thập kỷ, ngành Văn hóa Nghệ An không ngừng phát triển, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Giám đốc Sở khẳng định, bước vào giai đoạn mới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, lấy con người làm trung tâm, gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

lễ kỷ niệm ngành văn hóa
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật của ngành Văn hóa Nghệ An trong 80 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, văn hóa, thể thao và du lịch đã trở thành điểm sáng trong bức tranh phát triển chung của tỉnh, với nhiều kết quả quan trọng từ bảo tồn di sản, phát triển phong trào văn hóa cơ sở, đến những thành tích cao trong thể thao và sự khởi sắc của ngành Du lịch.

lễ kỷ niệm ngành văn hóa_3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự đón nhận Bức trướng do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng. Ảnh: Minh Quân
lễ kỷ niệm ngành văn hóa_4
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các cá nhân. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, ngành Văn hóa Nghệ An cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò trụ cột của văn hóa; chuyển từ “làm văn hóa” sang “quản lý văn hóa”; tập trung tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; đồng thời, phát triển công nghiệp văn hóa và văn hóa số. Song song với đó, cần tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, quảng bá văn hóa Nghệ An ra thế giới.

lễ kỷ niệm ngành văn hóa_5
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa. Ảnh: Minh Quân
lễ kỷ niệm ngành văn hóa_6
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động Liên hoan Làng Sen cấp quốc gia năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự đón nhận Bức trướng do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng.

Bên cạnh đó, có 62 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa; đồng thời, khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động Liên hoan Làng Sen cấp quốc gia năm 2025.

