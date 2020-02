Nghệ An là 1 trong 10 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước

(Baonghean) - So với nhiều tỉnh, thành khác, công tác dân số Nghệ An còn nhiều những thách thức, khó khăn khi Nghệ An vẫn là 1 trong 10 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước và chưa đạt những mức sinh thay thế. Trong khi đó, hiện nay, các chính sách khuyến khích thì không còn phù hợp với hoàn cảnh mới.