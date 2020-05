Nghệ An làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Ông Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH tiếp, làm việc cùng đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ảnh: Thành Chung

Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại; Tiếp cận liên ngành nhằm thay đổi hành vi, tăng cường hỗ trợ tiếp cận pháp lý và tái hòa nhập cho nạn nhân” (viết tắt là TMSV) do Chính phủ Anh tài trợ và được 3 tổ chức (Tổ chức Di cư Quốc tế, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Hội Đồng Anh) phối hợp triển khai ở các tỉnh, thành gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình, trong giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2021. Dự án này đã được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định phê duyệt.

Dự án TMVS hướng tới mục tiêu giải quyết tình trạng mua bán người từ Việt Nam sang Vương quốc Anh. Dự án triển khai các hoạt động can thiệp vào những nhóm người là nạn nhân mua bán người từ Anh trở về trong vòng 1 năm và người có nguy cơ là nạn nhân; nghiên cứu, nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng, nâng cao năng lực cho các tổ chức, xã hội và các địa phương trong công tác phòng chống mua bán người.

Ông Stephen Lysaght, Phó Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland bày tỏ mong muốn dự án được triển khai hiệu quả, tạo nên những cơ hội việc làm mới cho người dân. Ảnh Thành Chung Tại buổi làm việc, ông Stephen Lysaght, Phó Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã đánh giá cao công tác phòng chống Covid-19 của Việt Nam nói chung.

Phó Đại sứ cho rằng: “Covid-19 ở Việt Nam được ngăn chặn hiệu quả song cũng như nhiều quốc gia khác, tác động của đại dịch lên nền kinh tế Việt Nam là rất lớn. Từ đó, vấn nạn mua bán người, di cư trái phép sẽ tiếp tục nảy sinh những nguy cơ mới.

Dự án TMSV ra đời với mong muốn giải quyết tình trạng mua bán người, di cư trái phép và rất phù hợp với bối cảnh hiện nay. Mong rằng, dự án sẽ nhận được sự hợp tác tích cực giữa các bên, triển khai hiệu quả với những sáng kiến mới, tạo nên những cơ hội việc làm mới cho người dân”.

Trao đổi cùng đoàn công tác, ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An cho biết: “Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng chống di cư trái phép, Nghệ An đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa ngăn chặn tình trạng di cư trái phép và các hoạt động tội phạm đưa người di cư trái phép; cũng như đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trước, trong và sau đại dịch Covid-19.

Sau buổi làm việc này, các sở, ngành sẽ có những tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh Nghệ An để dự án triển khai hiệu quả, nhất là vấn đề sinh kế cho người dân. Ảnh: Thành Chung Thời gian tới, dự báo số lượng người dân Nghệ An sẽ di cư hợp pháp, làm việc ở nước ngoài có hợp đồng là rất lớn. Nghệ An sẽ hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đưa người dân đi làm việc hợp pháp, có hợp đồng ở nước ngoài; hạn chế tình trạng di cư trái phép.

Dự án TMSV có ý nghĩa rất to lớn trong việc đồng hành thực hiện chủ trương này. Tỉnh Nghệ An đồng tình cao, cam kết hợp tác tốt, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai thành công”.

"Xung quanh các nội dung hoạt động dự án dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh, Sở LĐTB&XH cùng các sở, ngành khác sẽ sớm tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An để có những quyết định giúp dự án được triển khai hiệu quả, nhất là các vấn đề sinh kế cho người dân. Mong muốn Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland làm việc thêm cùng Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH để có những hướng dẫn thực hiện dự án một cách cụ thể hơn" - ông Đoàn Hồng Vũ đề nghị./.