Nghệ An lên kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2021

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm nay sẽ tổ chức vào sáng 14/3. Ảnh tư liệu

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức Ngày chạy Olympic phải an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức; phải tạo được dấu ấn và trở thành ngày hội của toàn dân đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao; từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người.



Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời thực hiện đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID - 19.UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh và Giải việt dã; phối hợp với các đơn vị liên quan để huy động lực lượng tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đảm bảo tổ chức thành công… Đồng thời phối hợp với Sở Y tế bố trí xe và nhân viên y tế phục vụ Lễ phát động cuộc chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19.Công an tỉnh chỉ đạo công an TP Vinh xây dựng phương án cấm đường và bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo công tác an toàn, an ninh tại các địa điểm tổ chức chạy olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã.Trong khi đó, Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo cử cán bộ chuyên môn, phương tiện, tổ chức sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã; Bố trí lực lượng tham gia lễ phát động ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.