Nghệ An: Linh hoạt triển khai các điểm dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thanh Hiền - Thái An

(Baonghean.vn) - Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức chính trị, xã hội, sự nỗ lực của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Điều này góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mở rộng mạng lưới trên toàn tỉnh

Có mặt tại điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phường Trường Thi (TP. Vinh), chị Lý Thị Tươi Xuân (khối 16) cho biết, hôm nay chị đến sớm để nghe tư vấn và tìm hiểu thêm về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tham gia cho con trai hiện đang làm nghề tự do. Bản thân chị Xuân đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 18 năm. Lúc đầu, chị tham gia bảo hiểm nông dân với mức đóng mỗi tháng 40.000 đồng đến 50.000 đồng, vài năm trở lại đây chị đã nâng mức đóng lên 1 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân - nhân viên điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phường Trường Thi cho biết: Trong quá trình tư vấn, tuyên truyền cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, chúng tôi đều cố gắng truyền tải một cách cụ thể, dễ hiểu nhất và sẵn sàng trả lời hết các câu hỏi, thắc mắc mà người dân cần giải đáp.

Để góp phần đưa chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ngày càng đến gần hơn với người dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An chú trọng mở rộng hệ thống mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu bao phủ tất cả các địa bàn xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 24 Tổ chức dịch vụ thu đã ký hợp đồng ủy quyền thu với cơ quan Bảo hiểm xã hội, với 4.612 nhân viên và 1.355 điểm thu. Có 2 Tổ chức dịch vụ thu là Bưu điện tỉnh Nghệ An và Viettel Nghệ An đã bố trí được hệ thống điểm thu trải rộng trên 21 huyện, thành phố, thị xã.

Hệ thống các điểm thu phủ khắp các địa phương trong toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 điểm thu đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận chính sách và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các tổ chức dịch vụ thu cũng đã chủ động triển khai các giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhân viên thu. Kết thúc năm 2022, đã có 105.162 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 864.643 người tham gia bảo hiểm y tế thông qua các Tổ chức dịch vụ thu. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình thông qua các Tổ chức dịch vụ vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu

Áp lực trong công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An trong năm 2023 rất lớn. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, trong đó, chú trọng mở rộng về “lượng”, nâng cao về “chất” đối với các Tổ chức dịch vụ thu.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu các Tổ chức dịch vụ thu tiếp tục rà soát, kiện toàn, mở rộng các điểm thu đến địa bàn các xã, phường, thị trấn; Lựa chọn những nhân viên thu có tinh thần trách nhiệm với công việc, am hiểu chính sách pháp luật, nhiệt tình tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; Tăng cường số lượng nhân viên thu “cơ động” để sâu sát trong việc tiếp cận, vận động người dân và thường xuyên phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội triển khai các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng, vận động theo nhóm người tham gia tiềm năng cho các nhân viên thu; Triển khai các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thiện, tổ chức kết nối giữa nhân viên thu - Tổ chức dịch vụ thu - cơ quan Bảo hiểm xã hội để liên thông dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm nhân lực trong công tác quản lý dữ liệu người tham gia; Tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm thu, nhân viên thu trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định, thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các Tổ chức dịch vụ thu, nhằm chấn chỉnh và kịp thời phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là 2 chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân và người lao động. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, sự chủ động, linh hoạt các Tổ chức dịch vụ thu, tin tưởng rằng, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sẽ ngày càng đến gần hơn với người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.