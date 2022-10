(Baonghean.vn) - Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022.

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII có sự tham gia của 381 thiết bị đến từ 191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Ban tổ chức Hội thi lựa chọn 150 thiết bị đạt giải cá nhân, gồm: 30 thiết bị đạt giải Nhất; 45 thiết bị đạt giải Nhì; 75 thiết bị đạt giải Ba.

Đoàn Nghệ An tham gia hội thi với 13 thiết bị, đến từ các đơn vị: Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây Nghệ An và Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết tật Nghệ An.

Kết quả, đoàn Nghệ An có 13/13 thiết bị đạt giải, trong đó có 1 thiết bị đạt giải Nhất là thiết bị "Đồ gá hàn, cắt ống bán tự động" của Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An; 3 giải Ba gồm: Thiết bị "Bộ thí nghiệm cảm biến" của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; thiết bị "Mô hình giàn phơi thông minh 2 chế độ" của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh; thiết bị "Mô hình đóng gói sản phẩm" của Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An; 9 thiết bị còn lại đạt giải Khuyến khích.

Với kết quả này, Nghệ An nằm trong top 10 đoàn có thành tích cao tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022.