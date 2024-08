Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/8 Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 26/8; Cau tăng giá kỷ lục… là những thông tin nổi bật ngày 14/8.

* Ngày hôm nay (14/8), UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, năm học này, học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 26/8/2024. Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức vào ngày 5/9/2024.

Đội thanh niên tình nguyện Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh sẵn sàng đón học sinh khóa mới tựu trường. Ảnh: NTCC

* UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo đó, yêu cầu 100% tàu cá phải sơn đánh dấu theo quy định.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa Lạch Quèn, thuộc Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận nhắc nhở 1 chủ tàu vào neo đậu tại bờ Bắc cảng Lạch Quèn chưa sơn sửa lại biển kiểm soát tàu sau khi chuyển nhượng. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng 14/8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Nghệ An năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các thiết bị đào tạo tự làm tại Hội thi. Ảnh: Minh Quân

* Thời điểm này, giá cau quả chạm mốc 65.000 đồng/kg, cao gấp 10 lần so với năm ngoái. Thương lái đổ về các địa phương trồng nhiều cau để thu mua…

Thương lái thu mua cau với giá cao khi Trung Quốc tăng nhập khẩu cau sấy. Ảnh: T.P

* Sáng 14/8, 4 cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, cùng đội tuyển U16 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc để tham dự Giải bóng đá U16 quốc tế – Peace Cup 2024.

ĐT U16 Việt Nam lên đường tham dự giải Quốc tế tại Trung Quốc. Ảnh: Hải Hoàng

* Cùng nằm trên địa bàn xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, cả 2 mỏ đất của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Phúc đều khai thác vượt khỏi mốc ranh giới với diện tích lớn.