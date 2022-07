Nghệ An: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi người tham gia

(Baonghean.vn) - Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an trao đổi với Báo Nghệ An về công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta.

(Baonghean.vn) - Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 được tổ chức tại thành phố Vinh vào hôm nay (1/7). Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi với Báo Nghệ An về một số vấn đề liên quan.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022, phóng viên Báo Nghệ An đã trao đổi với một số doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội về hướng đi của du lịch Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn Nghệ An được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, trong thực tiễn, công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiềm ẩn sự phức tạp, chủ yếu trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài chính, thực hiện chính sách xã hội...

Vụ án Cục Lãnh sự đến nay đã khởi tố 7 bị can về tội nhận hối lộ, 3 bị can về tội đưa hối lộ. Qua điều tra cho thấy, các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.