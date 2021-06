Nghệ An: Nhiều hồ chứa khô cạn, lúa hè thu thiếu nước tưới trầm trọng

Nghệ An có 1.061 hồ chứa, trong đó, có 98 hồ chứa do doanh nghiệp Nhà nước quản lý, còn lại là do các địa phương huyện, xã quản lý, mức nước đạt từ 40-50 %. Số lượng hồ chứa do địa phương quản lý có khoảng trên 50% mực nước giảm, chỉ đạt từ 25 - 30%, trong đó, có nhiều hồ cạn kiệt. Trước tình hình trên, để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiếu nước, khô hạn gây ra.