Nghệ An: Nhiều phụ huynh lo ngại dịch bệnh nên cho con nghỉ học

Tăng cường biện pháp phòng dịch



Hôm nay, học sinh bắt đầu bước vào tuần 34 của năm học và theo kế hoạch thì phải gần 3 tuần nữa học sinh mới bắt đầu nghỉ hè. Chính vì thế, dù đến thời điểm này, về cơ bản các trường đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ nhưng việc tổ chức dạy và học ở các nhà trường vẫn diễn ra bình thường.

Trường Tiểu học Hồng Sơn tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường Tiểu học Hồng Sơn – thành phố Vinh, từ sáng sớm nhiều phụ huynh đã đem con đến trường theo đúng lịch học. Tuy nhiên, để tăng cường phòng chống dịch bệnh, nhà trường đã cắt cử giáo viên trực tiếp đứng ở cổng trường để tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh. Về phía phụ huynh và giáo viên cũng thực hiện nghiêm túc quy định này. Anh Lê Văn Long – một phụ huynh của trường cho biết: Sau khi thi xong tôi cũng băn khoăn có nên cho con đi học hay không. Nhưng nếu cháu ở nhà thì tôi cũng lo lắng vì bố mẹ đi làm cả ngày, ở nhà không có ai lo cho con cả.

Tại các trường mầm non, do đối tượng học sinh còn nhỏ tuổi nên việc phòng ngừa dịch bệnh lại càng được tăng cường. Tìm hiểu tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, sáng nay rất nhiều trường đã tiến hành đo thân nhiệt và khử tay sát khuẩn cho học sinh.

Học sinh của Trường mầm non Lê Mao được rửa tay sát khuẩn trong sáng ngày 10/5. Ảnh: Mỹ Hà

Ở Trường mầm non Lê Mao, công việc này được giao cho bộ phận bảo vệ của nhà trường và dù không cần phải nhắc nhở nhiều, phụ huynh vẫn thực hiện rất nghiêm túc. Song song với rửa tay sát khuẩn, nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan để nâng cao ý thức của phụ huynh, học sinh. Cũng trong sáng nay, qua quan sát tại các trường, gần 100% phụ huynh thực hiện việc đeo khẩu trang cho con trước khi đến trường.

Nhiều phụ huynh lo ngại cho con nghỉ học

Thông tin học sinh nghỉ học nhiều không phải chỉ từ sáng nay mà đã “xôn xao” từ chiều tối hôm qua, sau khi nhiều phụ huynh nhận được thông báo đi học bình thường từ sáng thứ 2 ở các nhà trường. Chị Nguyễn Hồng có con đang học tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập – thành phố Vinh cho biết: Từ thứ 6 là lớp của con đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ. Vì thế theo tôi thời điểm này các cháu đã có thể nghỉ học vì đến trường cũng chủ yếu để chơi.

Cùng với nhà trường phụ huynh đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang cho con khi đến lớp. Ảnh: Đức Anh



Tại các nhóm kín của các lớp, rất nhiều phụ huynh cũng đã xin nghỉ học cho con hoặc xin không cho cháu ăn trưa ở trường. Chị Lê Trinh có con đang học ở Trường thực hành sư phạm Đại học Vinh cho biết: Ngày hôm nay trường con tôi cho các cháu nghỉ học để nhà trường làm điểm và ngày mai đi học trở lại bình thường. Tuy nhiên, tôi thấy một số phụ huynh nhắn tin với cô giáo chủ nhiệm cho con nghỉ học luôn. Thực sự tôi cũng rất băn khoăn và muốn cho con được nghỉ hè sớm vì các cháu học còn dài, cố rốn thêm cũng không hiệu quả. Hoặc nhà trường có thể dạy trực tuyến, ra bài cho cháu làm thêm ở nhà vì thời gian còn lại cũng chủ yếu các tiết luyện tập.

Ở Trường Tiểu học Hồng Sơn, sáng nay cũng có rất nhiều phụ huynh đến sớm để trực tiếp gửi đơn xin nghỉ học cho con. Lãnh đạo nhà trường cho biết, hiện nay toàn trường có 169/900 học sinh nghỉ học với các ký do như bị cảm sốt, về quê hoặc không có lý do...

Thực hiện dãn cách cho học sinh mầm non ở Trường mầm non Hồng Sơn. Ảnh: Đức Anh



Tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, cô giáo Hoàng Thị Thủy – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường chúng tôi có 1.000 học sinh và sáng nay có 200 học sinh xin nghỉ học với tỷ lệ khoảng 20%. Điều này có thể có 2 lý do, thứ nhất là tâm lý phụ huynh nghĩ rằng con đã thi xong học kỳ, thứ hai là nhiều phụ huynh vẫn lo ngại dịch bệnh.

Về lý do nhiều phụ huynh cho rằng đi học không cần thiết vì đã hoàn thành chương trình, cô giáo Hoàng Thị Thủy khẳng định “đó là điều không chính xác vì chúng tôi vẫn tổ chức dạy học bình thường theo đúng chương trình và giáo án đã được chuẩn bị đầy đủ”. Để phụ huynh yên tâm, trước buổi học ngày hôm nay ban giám hiệu nhà trường đã ra văn bản để yêu cầu giáo viên các lớp và phụ huynh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Về phía nhà trường đã tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp, đo thêm lần thứ hai vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ và tiến hành khử khuẩn khi hết buổi học.

Chuyển sang hình thức học trực tuyến?

Việc có nên cho học sinh đi học trong thời điểm này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh một số ý kiến phản đối và “nhất quyết cho con ở nhà” thì nhiều phụ huynh cũng cho rằng: “việc phòng chống dịch bệnh phải thực hiện đồng bộ, không thể con đến trường bố mẹ lo lắng dịch bệnh mà ở nhà bố mẹ vẫn đi làm, đi chợ, thậm chí đi uống bia, tụ tập ở nơi đông người”.

Trong buổi sáng 10/5, có nhiều phụ huynh đến trường gửi đơn xin nghỉ học cho con. Ảnh: Mỹ Hà



Việc nghỉ học dài ngày cũng dẫn đến mất an toàn cho học sinh, đặc biệt là ở những gia đình không có người chăm sóc. Cô giáo Nguyễn Thị Xuân – Hiêu trưởng Trường THCS Hạnh Thiết – Quỳ Châu cho rằng: Ở địa bàn chúng tôi, phụ huynh đi làm ăn xa khá nhiều. Vì vậy nếu cho các cháu nghỉ thì cũng lo lắng vì nhiều cháu chưa ý thức được đầy đủ về dịch bệnh. Thực tế, ở trường các cháu được giáo viên nhắc nhở thường xuyên chứ ở nhà còn nhiều phụ huynh lơ là lắm.

Liên quan đến việc dạy học trong thời điểm này, hiện lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức dạy học theo kế hoạch giáo dục, không tăng buổi để dồn chương trình, đẩy sớm chương trình. Trong trường hợp dịch phức tạp hơn có thể dạy học trực tuyến để hoàn thành chương trình.

Học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. Ảnh: Đức Anh

Hiện, dịch bệnh ở Nghệ An đã cơ bản được kiểm soát khi chưa phát hiện ca dương tính thứ 2, các trường hợp F1 qua xét nghiệm cũng đang có kết quả âm tính. Tuy vậy, trên cả nước dịch bệnh đang phức tạp, các ca dương tính tăng nhanh, trong đó có nhiều trường hợp là học sinh.

Vì lẽ đó, việc phụ huynh băn khoăn cũng là điều dễ hiểu?.