Xã hội Nghệ An nỗ lực chăm lo Tết cho người có công, người nghèo Những ngày này các cấp, ngành, địa phương đang nỗ lực huy động các nguồn lực để có những món quà ý nghĩa nhất trao cho người có công, người nghèo, mong ai cũng có một cái Tết ấm áp, đủ đầy.

Ấm áp nghĩa tình

Ngày Tết dương lịch, ngôi nhà của ông Lê Văn Long, thương binh 1/4 ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên đầy ắp tiếng cười vì con cháu về đông đủ. Ông Long cho biết: “Cả đời binh nghiệp, nay trở về quê hương, được sống trong tình làng, nghĩa xóm, vui vầy với con cháu. Đặc biệt, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, tôi rất hạnh phúc”.

Vợ ông, bà Đoàn Thị Thời cũng là thương binh 4/4. Vì sức khỏe của hai vợ chồng không tốt nên mỗi khi đau ốm, trái gió trở trời, ông Long đều nhận được sự quan tâm của bà con hàng xóm, chính quyền địa phương. Mỗi lần ông phải đến viện để điều trị vết thương cũ tái phát, xã lại cắt cử người thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, tinh thần. Mỗi độ Tết đến, những món quà mà ông bà nhận được luôn đầy ắp nghĩa tình.

Cán bộ chính sách xã Hưng Đạo thăm hỏi gia đình ông Lê Văn Long, thương binh 1/4. Ảnh: Thanh Nga

Ông Long cho biết, không chỉ hai ông bà là những người có công được hưởng những chính sách này trên địa bàn xã mà cả 165 người có công và những người hưởng chính sách như người có công đều nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội nơi đây.

Ban cán sự xóm và chính quyền xã hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Văn Duy ở xã Hưng Đạo. Ảnh: Thanh Nga

Bên cạnh đó, những hộ cận nghèo, hộ khó khăn cũng nhận được sự quan tâm của xã Hưng Đạo. Ông Nguyễn Văn Duy là hộ nghèo từ nhiều năm qua ở xóm 5. Ngôi nhà của ông từ nhiều năm nay tứ bề dột nát. Vào giữa năm 2024, nhờ sự hỗ trợ từ MTTQ xã và các cấp chính quyền, ông Duy được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà mới. Thế nhưng, kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới phải trên dưới 100 triệu đồng, số tiền còn thiếu ông không biết huy động ở đâu. Hiểu được tình cảnh của gia đình ông Duy, MTTQ xã cùng Ban cán sự xóm đã vào cuộc huy động anh em bà con hàng xóm hỗ trợ giúp đỡ cho ông Duy vay số tiền còn thiếu. Ngày khánh thành “ngôi nhà trong mơ” cũng là ngày mà gia đình ông Duy mừng rơi nước mắt vì cuối cùng gia đình cũng có nhà để ở, thoát được nghèo để xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Chị Vi Thị Nội - cán bộ chính sách xã Hưng Đạo cho biết: “Hiện xã đang chuẩn bị 90 suất quà, mỗi suất từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng để trao tặng cho người có công và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngoài những suất quà này, xã sẽ huy động thêm các nguồn lực từ các cá nhân, đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội khác để có thêm những phần quà trao tặng các hộ chính sách, khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán”.

Trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách ở xã Hưng Thông (Hưng Nguyên). Ảnh: Thu Hương

Ông Nguyễn Xuân Hiệp – Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Hưng Nguyên cho biết: Trên địa bàn hiện có 4.000 người có công và người được hưởng chính sách như người có công đang nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, sẽ có hơn 200 trường hợp là người nghèo, cận nghèo, khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán. Huyện dự tính sẽ chi 4 tỷ đồng quà tặng từ các nguồn cho các hộ chính sách trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, các chế độ trợ cấp ưu đãi, chính sách trợ giúp, quà Tết của các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo phải được thực hiện đúng, đủ, kịp thời, hoàn thành trước ngày 22/01/2025 (tức 23/12 Âm lịch). Hiện chúng tôi đang phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ để thực hiện chỉ tiêu mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo. Hy vọng sẽ mang đến cho người dân một cái Tết ấm áp”.

Trên địa bàn huyện Đô Lương những ngày này các tổ chức xã hội và chính quyền cũng đang rà soát thống kê những trường hợp khó khăn, người có công để kịp thời trao quà Tết. Bà Phạm Thị Bích Thủy - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đô Lương cho biết: Hiện trên địa bàn huyện có 5.400 người có công và người hưởng chính sách như người có công. Chúng tôi đang cố gắng để mỗi người có công đều nhận những phần quà ý nghĩa nhất. Vì vậy, ngoài ngân sách của huyện, chúng tôi đang huy động những tổ chức chính trị, xã hội để có thêm nhiều phần quà cho các hộ chính sách khác, sao cho ai cũng có được một cái Tết ấm áp. Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy Đảng còn quan tâm, chăm lo gia đình đảng viên cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh tật, ốm đau lâu dài…

Để mỗi người đều có Tết

Để có được một cái Tết an vui cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn toàn tỉnh được quan tâm, chăm lo và đạt kết quả tốt. Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt hơn 123,8 tỷ đồng, huy động ủng hộ các chương trình an sinh xã hội khác hơn 60,3 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, Ủy ban MTTQ các cấp đã kịp thời hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7.751 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, với số tiền hơn 128,3 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Y tế -Lê Thị Hoài Chung trao quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Ảnh: Đức Anh

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838): Đến nay, các huyện: Yên Thành, Nghi Lộc, Anh Sơn, Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương và 2 thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai xác định hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trong năm 2024. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11.787 nhà, với tổng nguồn lực hỗ trợ bằng các hình thức trên 843 tỷ đồng.

MTTQ tỉnh cũng cho biết, hiện đã hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng cho 1.133 hộ nghèo chữa bệnh, hỗ trợ 1,1 tỷ đồng về phương tiện sản xuất cho 420 hộ nghèo, hỗ trợ hơn 17,37 tỷ đồng cho 5.550 học sinh nghèo.

Lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH trao quà Tết cho người nghèo. Ảnh: tư liệu

Để các gia đình chính sách và người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón cái Tết ấm áp, an vui, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về việc thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Theo đó, các đơn vị, địa phương tổ chức thăm, tặng quà Tết cho người có công với cách mạng và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến là 68,5 tỷ đồng. Trong đó, tặng quà của Chủ tịch nước cho gần 80.000 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với kinh phí hơn 24,4 tỷ đồng do ngân sách Trung ương đảm bảo. Thăm, tặng quà Tết của lãnh đạo tỉnh, chúc thọ 64.846 người cao tuổi với kinh phí hơn 19,5 tỷ đồng; tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ đảm bảo cho 58.642 người được vui Tết, đón Xuân với kinh phí hơn 17,5 tỷ đồng. Trình Chính phủ hỗ trợ gạo cho hơn 15.000 gia đình với gần 64.000 nhân khẩu thiếu lương thực trong dịp Tết của 8 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp. Hơn 40.900 hộ nghèo sẽ được nhận quà Tết với mức 150.000 đồng/hộ.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tặng quà Trung tâm Tâm thần kinh. Ảnh: tư liệu Trung Hậu

Theo ông Đoàn Hồng Vũ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH: Với phương châm các cấp, ngành, đoàn thể phải kịp thời huy động các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Các chế độ trợ cấp ưu đãi, chính sách trợ giúp xã hội; tiền và quà Tết của các đối tượng người có công, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo phải được thực hiện đúng, đủ, kịp thời đến tận tay đối tượng.