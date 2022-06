Nghệ An phấn đấu có 337 xã, 11 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Văn phòng điều phối NTM tỉnh, đến năm 2025, Nghệ An phấn đấu có ít nhất 337 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tương đương 40% số xã nông thôn mới; có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 11 huyện NTM.

Nghệ An tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, phấn đấu có ít nhất 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trong đó có: 1-2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019).

Có 200 thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí. Có 800 vườn chuẩn nông thôn mới đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí.

Để thực hiện được mục tiêu đó, nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn này là: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

Nhiệm vụ nữa là giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn; Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu; Xây dựng nông thôn mới thôn, xóm, bản; Xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới.

Nguồn vốn phân bổ cho giai đoạn này thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Lãnh đạo văn phòng điều phối NTM cho biết: Sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, cho các xã đạt dưới 15 tiêu chí; Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững.

Được biết, giai đoạn 2021-2025 sẽ bố trí vốn ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025... Nguồn vốn sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết trong kỳ họp sắp tới.