Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/7 Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thành Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ… là những thông tin nổi bật ngày 30/7.

* Sáng 30/7, Đảng bộ phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 250 đại biểu chính thức tham dự. Đây là đảng bộ được tỉnh Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 23 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thành Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Phát biểu chỉ đạo sáng 30/7 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thành Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, gần dân, vì dân, vì sự phát triển chung.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 30/7, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đến thăm, động viên, trao hỗ trợ, chia sẻ với quân và dân biên giới tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Lê Đức Thái cùng đoàn công tác đến địa bàn bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý thăm hỏi, trao hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

* Chiều 30/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình 6 tháng đầu năm 2025 liên quan đến giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải toả hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giải pháp xử lý tài sản công do sắp xếp; đảm bảo nước sạch cho người dân…

Quang cảnh phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã vùng biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Mường Típ và các lực lượng chức năng về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình, các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai; công tác khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn các xã Tương Dương, Hữu Khuông.

Đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại xã Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

* Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và UBND các xã Hữu Kiệm, Tương Dương tổ chức trao quà cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3.

Nhu yếu phẩm thiết yếu được Đoàn kịp thời vận chuyển đến hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Hồ Hòe

* Cùng ngày Tỉnh đoàn thăm, tặng quà hỗ trợ người dân và các đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã miền Tây Nghệ An.