Nghệ An: Phản ứng vì quán trà chanh đỗ xe chắn lối đi, nam bác sỹ bị đánh nhập viện

Sáng 31/1, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Công an thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ) cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển lên Công an huyện Tân Kỳ để tiếp tục điều tra vụ việc nam bác sỹ bị hàng xóm đánh nhập viện.

Nạn nhân là bác sỹ Thái Doãn Nam (55 tuổi, trú tại khối 2, thị trấn Tân Kỳ) - hiện công tác Trạm Y tế xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ). Thời điểm nhập viện, bác sỹ Nam trong tình trạng phù nề nhiều vị trí trên vùng mặt, đa chấn thương, thâm tím do bị ngoại lực tác động.

Do nguy kịch tính mạng, tối 30/1, bác sỹ Nam đã được chuyển xuống TP. Vinh để tiếp tục chẩn trị, chụp city theo dõi các chấn thương. “Chúng tôi nghi ngờ nạn nhân bị gãy xương hàm, chấn động não”, một bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cho biết.

Bác sỹ Nam hiện vẫn đang được điều trì tại bệnh viện. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà của bác sỹ Nam nằm kế bên tiệm trà chanh “Bụi Phố” thuộc sở hữu của một gia đình cán bộ công chức tại thị trấn Tân Kỳ.



Quán trà chanh này từ khi khai trương đã thường xuyên dùng loa kẹo kéo phát âm thanh quá cỡ gây bức xúc cho người dân quanh khối 2, thị trấn Tân Kỳ. Họ đã nhiều lần kiến nghị giải quyết và đỉnh điểm nhất là trước Tết Canh Tý, Công an thị trấn Tân Kỳ cùng đơn vị văn hóa thị trấn đã đến lập biên bản, yêu cầu ký cam kết tuân thủ đời sống tại khu dân cư, mở nhạc đúng quy định và không để xe lấn chiếm vỉa hè.

Chủ quán dùng ô tô chắn hết lối vào cổng của bác sỹ Nam. Tuy nhiên, quán này vẫn tiếp tục vi phạm. Ngày 28 Tết, bác sỹ Nam trong lúc đưa xe từ ngoài đường đi vào nhà nhưng xe của quán trà chanh chắn lối đi nên dẫn đến to tiếng. Một thanh niên trong quán này còn cầm hung khí đòi đánh bác sỹ Nam. Chủ quán sau đó đưa xe ôtô chắn luôn lối đi từ cổng gia đình bác sỹ Nam, khiến cả nhà không thể ra ngoài, khách khứa cũng không thể vào chúc Tết.



Đến chiều 30/1, bác sỹ Nam từ cơ quan trở về nhà thì tiếp tục bị xe cộ của quán trà chanh bít kín cổng vào. Lúc này bác sỹ Nam mở cửa xe xuống để nói chuyện thì bất ngờ bị nhiều người trong quán lao vào đánh. Những người dân có mặt ở nơi xảy ra sự việc đã vào can ngăn, đưa bác sỹ Nam đi nhập viện cấp cứu.