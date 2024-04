Nghệ An phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 14/4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Anh Sơn tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước tỉnh Nghệ An năm 2024 khu vực miền núi.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, cùng một số ban, sở, ngành; lãnh đạo 11 huyện miền núi của tỉnh và hơn 500 cán bộ, giáo viên và các em học sinh trên địa bàn huyện Anh Sơn.



Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nhiều nhất ở mọi đối tượng, lứa tuổi và đặc biệt là đối với trẻ em ở nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Nguyên nhân gây tử vong do đuối nước phần lớn là do tình trạng trẻ em không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và lãnh đạo 11 huyện, thị ký cam kết tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024. Ảnh: Thái Hiền

Vì vậy, việc phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản phòng, chống đuối nước là giải pháp hết sức cấp thiết để nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước ở tỉnh ta.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các sở, ngành, địa phương cần triển khai một số nội dung: Tổ chức phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn trong dịp Hè năm 2024 và các năm tiếp theo; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên ở cơ sở.

Các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An hướng dẫn các em học sinh kỹ thuật sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: Thái Hiền

Cùng với đó, phối hợp tổ chức dạy bơi, phổ biến, tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học và vận động các đơn vị, cá nhân có bể bơi có chế độ ưu tiên, miễn, giảm tiền thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em, để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn đảm bảo vệ sinh, an toàn đối với các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi, giải trí dưới nước…

Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và lãnh đạo 11 huyện, thị ký cam kết tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024. UBND huyện Anh Sơn cũng tổ chức ký cam kết với 21 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao đã trao tặng 30 suất quà, huyện Anh Sơn trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhằm động viên các em vươn lên học tập, rèn luyện tốt.

Phần thực hành bơi sau lễ phát động. Ảnh: Thái Hiền

Sau lễ phát động, các đại biểu và các em học sinh đã được các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An hướng dẫn các kỹ thuật sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị đuối nước; tham gia chương trình giao lưu hỏi - đáp về các biện pháp phòng, chống đuối nước. Đồng thời, được chứng kiến các huấn luyện viên thực hành bơi và hướng dẫn các kỹ thuật cứu đuối./.