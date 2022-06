Nghệ An: Phát hiện, bắt giữ 632 vụ, 888 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy

(Baonghean.vn) - Trong năm 2022, các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là ở khu vực 27 xã biên giới. Tuy nhiên, hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Phá nhiều vụ án, bóc gỡ nhiều đường dây

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là Công văn số 3354/UBND-NC của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác phòng, chống, đấu tranh “làm sạch” ma túy tại địa bàn các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội về ma túy lớn, gắn với truy quét, triệt xóa nhiều điểm ma túy lẻ, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Điển hình ngày 4/1/2022, phòng PC04 (Công an tỉnh), Công an huyện Anh Sơn đồng chủ trì phối hợp với Công an huyện Đô Lương, Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Anh Sơn), Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phá Chuyên án 989T đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu 4 kg ma túy dạng đá.

Ngày 6/3/2022, Công an thành phố Vinh phá Chuyên án 486H, bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu 2 bánh heroin, 4 kg ma túy đá, 12.000 viên MTTH, 1 xe ô tô.

Tiếp đó, ngày 28/4/2022, phòng PC04 (Công an tỉnh), Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì phá Chuyên án 222L (giai đoạn 1) bắt 1 đối tượng phạm tội ma túy, thu 4 kg ma túy đá, 1 bánh heroin, 2 súng quân dụng, 7 viên đạn.

Đặc biệt, với quyết tâm “làm sạch” ma túy ở địa bàn biên giới, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, qua đó, triệt xóa thành công 4 tụ điểm; 14 điểm phức tạp về ma túy; làm sạch 9 xã có ma túy và giữ sạch 74 xã không có ma túy. Điều đáng nói là các đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy thường rất manh động, liều lĩnh, mang trong người vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy đuổi.

Đơn cử vào lúc 19h30’ ngày 30/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Quế Phong tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng (người dân tộc Mông) đang vận chuyển ma túy đưa đi tiêu thụ.

Quá trình bắt giữ, các đối tượng chống trả rất quyết liệt, sử dụng súng K59 bắn 1 cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương ở đùi trái. Tuy nhiên, với tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng. Tang vật thu giữ 15 bánh heroin, 1 khẩu súng, 7 viên đạn.

Tiếp đó, vào ngày 15/6, tại khu vực bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Kỳ Sơn (Tổ tuần tra phòng, chống ma túy tuyến Quốc lộ 7) phá thành công chuyên án, triệt xóa điểm phức tạp về ma túy có trang bị vũ khí nóng, bắt giữ thành công đối tượng Kha Văn Bảy (SN 1984), trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 vũ khí quân dụng, 17 viên đạn, 7 khẩu súng tự chế và 50 viên ma túy tổng hợp, 2,5 gam heroin. Kha Văn Bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thường sử dụng lựu đạn và súng quân dụng khi mua bán ma túy.

Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Bảy đã ngoan cố chống trả lực lượng chức năng, cắn mạnh vào tay của một cán bộ Công an, nhưng lực lượng vây bắt đã khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia.

Vào rạng sáng 22/6/2022 tại khu vực gần Mốc 404, thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức truy bắt nhóm tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở bỏ chạy vào rừng, đồng thời vứt lại 1 ba lô màu đen. Kiểm tra bên trong ba lô có 10 khối hình chữ nhật được bọc bằng potylen màu vàng, có chữ nước ngoài, bên trong có chứa tinh thể màu trắng (khoảng 10 kg) nghi là ma túy tổng hợp.

Lực lượng Biên phòng Nghệ An cho biết, đã tiến hành thu giữ tang vật, đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hay mới đây nhất vào lúc 22 giờ ngày 25/6/2022, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Thanh Thủy bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đó là: Cao Đăng Hồng (SN 1986), hộ khẩu thường trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và Vương Nhật Minh (1984) trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Tang vật thu giữ gồm 1 kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 xe mô tô và 4 điện thoại di động.

Theo cơ quan Công an, trước khi bị bắt giữ, Cao Đăng Hồng là chủ một quán bar tại Đà Nẵng và là đầu mối cung cấp số lượng lớn ma túy tổng hợp cho khách hàng ở Nghệ An. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng này rất liều lĩnh, manh động và luôn trang bị vũ khí “nóng” để phòng thân.

6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 632 vụ, 888 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, lực lượng Công an bắt giữ 624 vụ, 877 đối tượng; lực lượng BĐBP bắt giữ 8 vụ, 11 đối tượng; thu 24,1 kg heroin; 13,5 kg ma túy tổng hợp; 239.104 viên ma túy tổng hợp; 83,7 kg ma túy đá; 2,1 kg cần sa; 35 kg thuốc phiện và các tang vật khác có liên quan. (So với cùng kỳ năm 2021 giảm 71 vụ (+10,1%), giảm 71 đối tượng (=7,4%), tổng trọng lượng ma túy thu giữ giảm 599 kg).

Không để Nghệ An thành địa bàn thẩm lậu, trung chuyển

Theo các cơ quan chức năng: Tội phạm ma túy mặc dù tiếp tục được đấu tranh quyết liệt nhưng vẫn còn tiềm ẩn lớn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh, tinh vi, được tổ chức rất chặt chẽ, khép kín.

Đặc biệt, hiện nay, các đối tượng thường sử dụng các phương tiện kỹ thuật, hiện đại, sử dụng mạng xã hội, tin nhắn có độ bảo mật cao để liên lạc, chuyển tiền qua tài khoản trung gian... nhằm che giấu và thực hiện hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

Mặt khác, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, địa hình khá phức tạp, dân số đông, nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn và tuyến biên giới giáp Lào dài, là điều kiện thuận lợi cho tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy hoạt động.

Hiện nay, trong 27 xã biên giới ở Nghệ An có nhiều xã trọng điểm phức tạp về ma túy; số người nghiện ma túy còn nhiều; hoạt động của tội phạm liên quan đến các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao. Các đối tượng phạm tội về ma túy thường trung chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh, đi các địa phương khác tiêu thụ (qua theo dõi, 80% lượng ma túy thu giữ được trên địa bàn tỉnh có nguồn gốc thẩm lậu qua biên giới Việt - Lào).

Thời gian tới, bên cạnh đẩy công tác tuyên truyền và nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình mới, cách làm hay trong phòng, chống ma túy; các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy ở Nghệ An, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025...”.

Trong đó, trọng tâm là đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ bên ngoài vào trong tỉnh; kiên quyết không để Nghệ An trở thành địa bàn thẩm lậu, mua bán, vận chuyển, trung chuyển ma túy với số lượng lớn ở trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nhất là các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào về đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Về phía ngành Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma tuý” với quyết tâm xây dựng 27 xã biên giới sạch về ma túy trong năm 2022 và giữ vững, nâng cao hơn một bước trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, tạo bước chuyển biến đột phá trong công tác phòng, chống ma túy.