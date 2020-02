Nghệ An phát triển hạ tầng giao thông kết nối các vùng kinh tế trọng điểm

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh yêu cầu Dự án cầu Cửa Hội phải hoàn thành toàn bộ trước đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2020.

(Baonghean.vn) - Việc phát khẩu trang miễn phí cho hành khách của Sở GTVT Nghệ An nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất tích cực của người tham gia giao thông, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh do virus corona.

(Baonghean.vn) - Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khảo sát, củng cố hồ sơ các điểm đen gây tai nạn giao thông trên địa bàn để có phương án xử lý.