Nghệ An phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng và hiệu quả

Lãnh đạo Sở Y tế thăm, tặng quà cho bệnh nhân.



Nhiều thành tích nổi bật

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành, năm 2019, ngành Y tế Nghệ An đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể, trong năm, dù nhiều địa phương trong cả nước xảy ra các vụ dịch lớn nhưng ở Nghệ An, nhờ chủ động phòng, chống nên không có dịch lớn, nguy hiểm xảy ra. Ở tỉnh chỉ xuất hiện một số vụ dịch nhỏ nhưng đã kịp thời phát hiện sớm, bao vây, khống chế.

Với sự đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, ngành Y tế đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chính đề ra như dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, chống lao, sốt rét. Các chỉ tiêu pháp lệnh cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Số bác sỹ/vạn dân đạt 8,2; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ đạt 90%; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 34; mức giảm tỷ lệ sinh 0,3‰; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 17%...

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Năm 2019, y tế Nghệ An tập trung nhiều cho y tế cơ sở. Ngành đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra hoạt động tại 9 trung tâm y tế huyện, 26 trạm y tế xã và một số bệnh viện tuyến huyện. Nội dung kiểm tra gồm xây dựng vườn thuốc nam mẫu, cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm; thẩm định lại cho 93 xã đã đạt Bộ tiêu chí trên 3 năm. Ngoài ra, ngành đã đầu tư phát triển trạm y tế xã về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành Y tế đã thành lập Hội đồng quản lý chất lượng ngành, tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, hội thi 5S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng). Thời điểm này, tất cả các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh đã thực sự thay đổi tư duy trong việc triển khai hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện; chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện, sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế cải thiện đáng kể.

Ở các đơn vị khám chữa bệnh, việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP đã giúp các đơn vị có nhiều biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi để đầu tư phát triển. Điều này đã giúp cho các đơn vị có điều kiện nghiên cứu, ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới như: Nối mạch máu thần kinh, tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ, phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật nội soi chuyên sâu các chuyên ngành tim mạch, ngoại, sản, tai mũi họng...

Tán sỏi ngược dòng bằng Lasez tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Từ Thành

Một thành công lớn của ngành Y tế đó là trong năm đã thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cụ thể, đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Da liễu Nghệ An... Hiệu quả công tác sau khi sắp xếp là rất tốt, nhất là ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Những khó khăn, thách thức

Thời gian qua, ngành Y tế Nghệ An đã đạt được nhiều thành quả nổi bật song những tồn tại, khó khăn, thách thức là không hề nhỏ, đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Lúc này, thách thức lớn nhất của ngành Y tế Nghệ An là việc đối mặt với nguy cơ dịch bệnh Covid-19. Từ đầu năm đến nay, trên toàn thế giới đã có trên 80.000 người nhiễm bệnh, hơn 2.700 người tử vong. Tại Việt Nam đã có 16 người mắc và đến nay đều được điều trị khỏi. Tại Nghệ An, thời điểm này, dịch bệnh được kiểm soát tốt, chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, vẫn phải nói rằng dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến khó lường, ngoài Trung Quốc thì Hàn Quốc là quốc gia có số mắc cao nhất và tăng nhanh; một số quốc gia có tỷ lệ tử vong nhanh như Iran, Nhật Bản, Italia…

Ngoài Covid-19, y tế Nghệ An cũng đang đối mặt nhiều khó khăn thách thức khác. Mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh không lây nhiễm có xu hướng gia tăng, nguy cơ bùng phát dịch; các bệnh dịch mới, bệnh lạ khó lường trước, có tỷ lệ tử vong cao. Trong khi đó, kinh phí đối ứng địa phương cho Chương trình mục tiêu y tế - dân số hạn hẹp; các dự án đã thực hiện cắt giảm tài trợ, ảnh hưởng đến việc triển khai, vận hành các chương trình do dự án chi trả kinh phí.

Thách thức trong công tác khám, chữa bệnh cũng không hề nhỏ. Cơ chế quản lý của BHXH vẫn chưa đồng bộ trong quản lý, dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện thanh toán cho người bệnh; phát triển chuyên môn, kỹ thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở chưa tương xứng với nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, nhất là khu vực miền núi; tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến còn cao, dẫn đến chi phí điều trị nhiều, tăng sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Quyết tâm thực hiện các giải pháp

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, toàn ngành Y tế Nghệ An sẽ nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục kiên định mục tiêu hướng tới nền y tế công bằng, chất lượng và hiệu quả

Khám sức khỏe cho người dân ở miền núi.

Trước bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid -19, ngành Y tế nói riêng và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống theo đúng tinh thần của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế là: Thực hiện phòng, chống dịch với tinh thần không được chủ quan, lơ là, bất ngờ. Ngành Y tế Nghệ An bám sát vào những nguyên tắc chống dịch: Ngăn chặn triệt để; phát hiện và phát hiện sớm nhất; cách ly và cách ly ngay lập tức; khoanh vùng và khoanh thật gọn; dập tắt và dập tắt triệt để.

Ngoài dịch bệnh Covid-19, thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp dự phòng, dự báo, giám sát chặt chẽ dịch bệnh nhất là các ổ dịch, xử lý và khống chế kịp thời các bệnh dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng, nhất là các bệnh dịch nguy hiểm, bệnh dịch mới nổi; thực hiện tốt công tác tiêm chủng, để duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng ở mức cao, quản lý tốt hoạt động tiêm chủng dịch vụ, thực hiện nghiêm túc quy trình an toàn tiêm chủng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra khu cách ly ứng phó dịch. Ảnh tư liệu

Trong khám chữa bệnh, ngành sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ở tất cả các tuyến, đặc biệt là các kỹ thuật cao, đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh thuận tiện, chất lượng ngày càng cao; phát triển hệ thống khám, chữa bệnh vừa chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến tỉnh; vừa chuyên sâu, vừa phổ cập ở tuyến huyện, tuyến xã nhằm giảm tải cho tuyến trên... Trong năm, ngành sẽ tham mưu xây dựng Đề án "Xây dựng, phát triển y tế kỹ thuật cao để thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2021 - 2025”, trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện.

Kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

Ở các lĩnh vực khác, ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, đặc biệt là các quy định về điều kiện ATTP bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nước uống đóng chai; đẩy mạnh các hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng dân số; duy trì mức sinh hợp lý, khống chế tốc độ tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh, đáp ứng đủ nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình của người dân... tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn về dược tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc; tăng cường công tác kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm.