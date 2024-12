Nghệ An: Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thu, phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tỉnh Nghệ An luôn ưu tiên đặt quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chính sách lên hàng đầu.

Có mặt tại quầy giao dịch của BHXH tỉnh ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Lài (phường Nghi Phú, TP. Vinh) đang điền thông tin vào tờ khai đề nghị cấp lại thẻ BHYT do bị thất lạc. Ngay sau khi nộp tờ khai, bà Lài đã được cấp lại thẻ BHYT mới.

Ước tính đến hết tháng 12/2024, toàn tỉnh có 3.105.812 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, số người tham gia BHYT là 2.970.132 người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,0% dân số, hoàn thành kế hoạch do UBND tỉnh giao; Số người tham gia BHXH là 430.771 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 25,80% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; vượt 0,10% so với kế hoạch UBND tỉnh giao.