Nghệ An quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ đề năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Siết chặt kỷ cương chấp hành pháp luật về giao thông

Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chủ đề năm 2023 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng; chính quyền các địa phương, ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và người bị thương). Nhất là tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện; tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải…

Tại Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 17/3/2023 về phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi chấp hành pháp luật làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

Bên cạnh đó, nhằm từng bước “lập lại trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật giao thông”; đặc biệt đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Trong Công văn số 1763-CV/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu ban cán sự Đảng, đoàn thể, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; thủ trưởng các sở, ban, ngành các cấp, tỉnh, huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt, tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang phải gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và không ngồi trên các phương tiện do người lái xe đã sử dụng rượu, bia điều khiển”- Công văn 1673 nhấn mạnh.

Từ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy; vi phạm lỗi tốc độ trên đường bộ; “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, đi không đúng phần đường hoặc làn đường, vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Chỉ riêng công tác tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn" theo Kế hoạch 32 của Công an tỉnh Nghệ An, từ đầu tháng 2 đến tháng 5 năm 2023, lực lượng CSGT đã tổ chức 6.964 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản 10.167 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 4.298 trường hợp, tạm giữ 4.298 phương tiện, tước 2.571 giấy phép lái xe, tương ứng số tiền phạt 14.537.171 nghìn đồng. Người điều khiển phương tiện có chất ma túy 95 trường hợp, vi phạm tốc độ 5.774 trường hợp, tạm giữ 460 phương tiện, tước 1.452 giấy phép lái xe, tương ứng số tiền phạt 9.519.886 nghìn đồng.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong quý I năm 2023, Nghệ An xảy ra 41 vụ, làm chết 31 người, bị thương 31 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ, giảm 4 người chết, giảm 5 người bị thương.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu

Chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự ATGT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ khẳng định sẽ "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm trật tự, ATGT. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm các lực lượng được giao nhiệm vụ có biểu hiện "xuê xoa", bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức.

Để thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/5/2023 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 328/KH-UBND triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách. “Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự, an toàn giao thông xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý”, Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ.

Trước đó, trong Công văn số 1763 CV/TU ngày 8/3/2023 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước thường trực Tỉnh ủy nếu để cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm hoặc xử lý không nghiêm, không đúng quy định vi phạm về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia hoặc sử dụng chất kích thích”.

Mới đây, ngày 25/5/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Trong đó yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

Trên cơ sở đó, ngày 6/6/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 4389/UBND-NC giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh, ban cán sự UBND tỉnh xây dựng dự thảo chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Điều này thể hiện quyết tâm của Nghệ An để tạo chuyển biến việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn trách nhiệm người đứng đầu của chính quyền, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.