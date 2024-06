Pháp luật Nghệ An tiếp tục tuyên truyền 'Toàn dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn' Chiều 12/6, tại thị xã Hoàng Mai, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền “Toàn dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn” năm 2024.

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: An Quỳnh

Tham dự chương trình có các đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phan Huy Chương - Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

Về phía thị xã Hoàng Mai có các đồng chí: Lê Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã, cùng 250 cán bộ các đoàn thể cũng như đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã.

Bà Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: An Quỳnh

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cũng như nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật trong nhiều tầng lớp nhân dân, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sự thay đổi. Điều đó được thể hiện qua việc giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương qua nhiều năm.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, ý thức người tham gia giao thông, nhất là thanh thiếu niên còn nhiều hạn chế. Do vậy, Ban An toàn giao thông đã phối hợp các sở, ban, ngành để thực hiện nhiều nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, từ đó góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn cho toàn dân.

Đồng chí Phan Huy Chương, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu kêu gọi toàn dân hưởng ứng, tham gia phong trào, bà Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn: Tất cả mọi người dân, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần tập trung tuyên truyền và thực hiện tốt phong trào; xây dựng các điển hình gương người tốt, việc tốt, nhằm tạo thói quen ứng xử văn minh, đúng pháp luật, từ đó tạo ý thức tuân thủ pháp luật; kiên quyết đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm.

Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, khu dân cư phải coi nội dung thực hiện an toàn giao thông là tiêu chí quan trọng trong việc xếp loại thi đua, cũng như công nhận khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa, gắn với kiểm điểm, phê bình, nhắc nhở người vi phạm,…

Tại chương trình, các thành viên tham dự được tuyên truyền các quy định pháp luật cũng như giao lưu trả lời câu hỏi cùng Ban tổ chức. Ảnh: An Quỳnh

Tại chương trình, đồng chí Phan Huy Chương, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh cũng nhấn mạnh, thị xã Hoàng Mai nằm trên trục đường giao thông Bắc – Nam, huyết mạch của cả nước, đồng thời lại có nhiều loại hình giao thông nên đòi hỏi các cấp, các ngành phải quyết liệt triển khai các giải pháp để đảm bảo trật tự ATGT tại địa bàn.

Bên cạnh đó, mỗi người dân phải tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông như: đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không điều khiển xe chạy quá tốc độ; đi đúng làn đường; không sử dụng bia, rượu khi lái xe,…

Tất cả người dân cùng hướng tới xây dựng một xã hội văn hóa giao thông trật tự, kỷ cương và an toàn với tinh thần vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông.

Ban An toàn giao thông trao tặng tài liệu tuyên truyền kèm nhiều phần quà cho các cá nhân gương mẫu trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: An Quỳnh

Ngay tại chương trình tuyên truyền, các thành viên tham dự cũng được phổ biến các quy định về Luật Giao thông đường bộ và một số hành vi vi phạm pháp luật mà người dân thường gặp phải. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua việc lái xe trên mô hình cho người dân.

Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An phổ biến các quy định lái xe an toàn. Ảnh: An Quỳnh

Nhân dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã trao tặng tài liệu tuyên truyền, mũ bảo hiểm cho các cá nhân gương mẫu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.