Nghệ An quyết liệt đấu tranh với tội phạm cờ bạc

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đặc biệt là đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn đang gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và kéo theo nhiều hệ lụy đi kèm.

Triệt phá nhiều đường dây đánh bạc quy mô lớn

Theo ngành chức năng, nếu như trước đây, các vụ đánh bạc diễn ra dưới hình thức truyền thống trực tiếp và tập trung, có quy mô nhỏ, thì những năm trở lại đây, tệ nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao có hình thức ngày càng tinh vi, gian xảo hơn, nhất là khi các đối tượng lợi dụng khoa học, kỹ thuật, sử dụng công nghệ cao để đánh bạc.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho thấy, trong năm 2022, toàn tỉnh phát hiện 609 vụ, 3.268 đối tượng đánh bạc (trong đó, khởi tố 276 vụ, 298 đối tượng), thu hơn 10 tỷ đồng; so với năm 2021 giảm 258 vụ, 995 đối tượng.

6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triệt xóa nhiều ổ nhóm, đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Điển hình mới đây, Công an thành phố Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá. Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn do đối tượng Giản Tư Công (SN 1991), trú tại phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh), hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.

Đường dây này được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khóe đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng Giản Tư Công đã sử dụng tài khoản tổng quản lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web “bong88.com” cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh. Tất cả các giao dịch đánh bạc của ổ nhóm này đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh. Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 4/2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 80 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì phối hợp bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 10 đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh, thu giữ 1 iPad, 13 điện thoại di động các loại, 1 giấy ghi số lô, số đề. Cầm đầu đường dây đánh bạc là 2 đối tượng Trần Danh Dũng (SN 1983), trú tại thành phố Vinh và Trần Thị Kim Anh (SN 1997), trú tại huyện Nghi Lộc.

Để điều hành đường dây đánh bạc, Dũng và Anh đã cấu kết với một số đối tượng khác sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm qua mắt cơ quan Công an như: Thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng internet đăng nhập ứng dụng Zalo, Telegram… để nhận và chuyển tin nhắn lô đề.

Các đối tượng hoạt động khép kín, trong thời gian nhận bảng lô đề thường xuyên di chuyển hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát để hoạt động phạm tội. Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề từ đầu tháng 5/2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 10 tỷ đồng. Riêng trong ngày bị bắt giữ, các đối tượng đã đánh bạc với số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện nay, các đối tượng tham gia hoạt động đánh bạc rất đa dạng, từ công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên, người kinh doanh, buôn bán... và không chỉ tập trung ở địa bàn thành thị mà có cả ở khu vực nông thôn, miền núi. Một số đường dây do phụ nữ tham gia điều hành.

Điển hình ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và Công an phường Quán Bàu (thành phố Vinh) tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 17 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh, thu giữ 181 triệu đồng tiền mặt; 1 máy tính bảng, 20 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan Công an xác định Lê Thị Thúy (SN 1969), trú phường Quán Bàu và Lê Khắc Toàn (SN 1980), trú phường Hà Huy Tập là 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Trong đó, Thúy là đối tượng đã có 3 tiền án về tội "Đánh bạc". Cũng trong tháng 5, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố 12 đối tượng về tội "Đánh bạc" dưới hình thức dùng mạng xã hội nhận số lô, số đề. Trong đó, Nguyễn Thị Trang (SN 1988), trú tại xã Đồng Thành (Yên Thành) là đối tượng cầm đầu.

Lực lượng chức năng cho biết, để điều tra, truy vết các đường dây đánh bạc online rất khó khăn do các nhóm đối tượng sinh sống ở nhiều huyện, thành, thị trong và ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài, hoạt động rất kín kẽ, tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội, thường xuyên xóa dấu vết, thay đổi phương thức hoạt động, gây khó cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan Cảnh sát điều tra. Để đấu tranh với loại tội phạm này đòi hỏi lực lượng công an phải am hiểu công nghệ, có trình độ nghiệp vụ sắc bén, có bản lĩnh và phương tiện kỹ thuật hiện đại.

Tăng cường đấu tranh

Trước thực tế tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng, với tính chất, mức độ, hậu quả ngày càng nghiêm trọng, đa dạng về thành phần, lứa tuổi, xảy ra ở hầu hết các địa phương, gây ra nhiều hệ lụy và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Mới đây, ngày 27/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại Nghệ An, từ năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/ CT-UBND ngày 19/5/2021, về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bao gồm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng internet. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các đối tượng, đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài... Phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội phạm sử dụng công nghệ cao bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, ngày 21/5/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 4177/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị 16...

Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, để ngăn chặn các hành vi phạm tội liên quan đến đánh bạc, bản thân mỗi công dân cũng cần nâng cao nhận thức về những hệ lụy do tệ nạn cờ bạc gây ra, cũng như cảnh giác trước các chiêu trò của những kẻ tổ chức đánh bạc, không tham gia tệ nạn này dưới mọi hình thức. Bởi đánh bạc không chỉ mang lại thiệt hại về vật chất, gây mất ổn định về an ninh trật tự mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.