Nghệ An quyết liệt ngăn chặn đánh bạc trực tuyến

Triệt phá nhiều đường dây quy mô lớn

Thực tế cho thấy, tệ nạn đánh bạc dù luôn được lực lượng chức năng quyết liệt triệt phá và kìm giữ, nhưng vẫn xuất hiện một số diễn biến mới về tính chất cũng như phương thức hoạt động.

Nổi bật là việc các đối tượng triệt để lợi dụng mạng internet, mạng viễn thông vào hoạt động đánh bạc bằng nhiều hình thức, như: cá độ bóng đá, ghi lô, đề, đánh bạc trực tuyến dưới vỏ bọc các trò chơi game online có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại...

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, phá nhiều vụ án lớn. Điển hình cuối năm 2021, qua thông tin quần chúng cung cấp và qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện nhiều thanh, thiếu niên ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác lợi dụng tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến 24/7 và gửi tiết kiệm online của các ngân hàng để tham gia đánh bạc online.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn từ trang mạng http://www.choangc1.club do Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1992), trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cầm đầu.

Đây là đường dây đánh bạc online quy mô lớn với "chân rết" ở khoảng 10 tỉnh, thành trải dài từ Bắc vào Nam. Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng đã tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài.

Sau thời gian theo dõi đúng 2h ngày 30/12/2021, Ban chuyên án công an Nghệ An đã phối hợp với một số đơn vị, địa phương huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm 12 tổ công tác đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại nhiều tỉnh, thành như: Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa... bắt giữ thành công 14 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Ngọc Hoàng. Tổng tang vật chuyên án thu giữ gồm: 5 bộ máy tính bàn, 23 điện thoại di động, 19 thẻ ATM, phong tỏa 15 tài khoản ngân hàng. Đến ngày 8/1/2022, các đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu, cơ quan Công an xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc, chỉ riêng tài khoản Đinh Thanh Hào tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021 số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nghi Lộc triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh trái phép với số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng, bắt giữ 09 đối tượng. Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên mạng internet xuất hiện một “sòng bạc online” trá hình dưới hình thức chơi game có trả thưởng. Thủ đoạn của chúng là liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online “Nổ hũ, B29, Choáng G88” để mở đại lý tiền game online cấp 2 nhằm mục đích mua, bán tiền ảo trong game. Để có tiền tham gia đánh bạc, người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game, đồng thời đổi được tiền ảo thành tiền thật. Ngày 15/9/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an huyện Nghi Lộc tiến hành triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép này, bắt giữ nhóm 09 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Trị, Gia Lai. Tang vật thu giữ 01 xe ô tô, 03 máy tính xách tay, 20 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 05 sim điện thoại và các tài liệu liên quan. Lực lượng chức năng đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm 2020 đến khi bị triệt xóa lên đến trên 50 tỷ đồng.

Những đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh, xuyên quốc gia như trên không chỉ gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội và cũng là nguyên nhân nảy sinh nhiều loại tội phạm khác.

Quyết liệt ngăn chặn

Đánh bạc online là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể theo Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo Điều 321 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017): Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của BLHS hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của BLHS, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.



Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm với các trường hợp đánh bạc: (Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm). Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo hướng dẫn của TANDTC tại Công văn 196/TANDTC-PC về tình tiết “sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” thì việc sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến là tình tiết định khung tăng nặng của tội đánh bạc, có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Tại Nghệ An để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao nói chung, đánh bạc trực tuyến nói riêng, ngày 19/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, yêu cầu ngành chức năng mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài. Trước đó, công an tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 169/KH-CAT-PV01 ngày 10/02/2020 để chỉ đạo đẩy mạnh công tác tham mưu, tổ chức triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc.

Qua đó, đã tập trung chỉ đạo rà soát, triển khai các đợt tấn công, truy quét, tổ chức đánh mạnh, đánh trúng vào các ổ nhóm, đối tượng hoạt động đánh bạc.

Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng thắt chặt các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông, các ví thanh toán điện tử phục vụ các đường dây đánh bạc trá hình; siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền… Phối hợp các với VKSND, TAND tỉnh cùng cấp lựa chọn các vụ án đánh bạc lớn làm án điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật để tăng tính giáo dục, răn đe. Mới đây (ngày 16/5/2022), Công an Nghệ An có Văn bản số 1087/CATPA05 về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến trên các trang thông tin điện tử. Theo đó để tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, ngăn chặn hoạt động quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến, Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo: Tổ chức rà soát các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang TTĐT để kịp thời gỡ bỏ. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, chủ rộng rà soát, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật còn tồn tại (nếu có); bổ sung tính năng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng khi đăng tải nội dung lên trang TTĐT

