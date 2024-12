Pháp luật Nghệ An ra quân tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Sáng 15/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm; phòng, chống vi phạm về pháo; bảo đảm trật tự ATGT và phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Toàn cảnh Lễ ra quân tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Vương Linh

Dự lễ ra quân có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố Vinh.

Về phía Công an tỉnh có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Các đại biểu dự lễ ra quân. Ảnh: Đình Tuyên

Với mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân, bắt đầu từ 08 giờ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/02/2025, tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; phòng, chống vi phạm về pháo; bảo đảm TTATGT và PCCC trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu nhấn mạnh, đây là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có ý nghĩa hết sức quan trọng; đặc biệt, đợt cao điểm diễn ra trước thềm Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và sớm tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; phòng, chống vi phạm về pháo; bảo đảm TTATGT và PCCC trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đây là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có ý nghĩa hết sức quan trọng; đặc biệt, đợt cao điểm diễn ra trước thềm Đại hội Đảng các cấp. Do đó, kết quả đợt cao điểm không chỉ đảm bảo ANTT phục vụ Tết mà còn là tiền đề quan trọng để đảm bảo ANTT dịp Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Vì vậy, đồng chí đề nghị người đứng đầu các ban, sở, ngành, các địa phương phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quán triệt nghiêm túc nội dung Công điện của UBND tỉnh đến 100% cán bộ, công nhân viên đơn vị nắm vững, phối hợp thực hiện.

Đồng thời, đề nghị lực lượng Công an tỉnh với vai trò nòng cốt phải làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp tốt với các ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp, góp phần đảm bảo cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Trưởng Công an các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã ngay sau lễ ra quân cần chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm nổi lên trong dịp Tết. Ảnh: Đình Tuyên

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tận tâm, tận lực, phải tập trung cao độ, thực hiện và tạo ra sự khác biệt về tình hình, tạo ra phong trào thi đua lập công thực sự giữa Công an các đơn vị, địa phương và giữa cán bộ, chiến sĩ trong từng đơn vị, tránh tình trạng ra quân rầm rộ, nhưng chỉ hoạt động bề nổi ở giai đoạn đầu, sau đó lắng xuống.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Trưởng Công an các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã ngay sau lễ ra quân cần chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm nổi lên trong dịp Tết. Đặc biệt, chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Các lực lượng tham gia diễu hành sau lễ ra quân. Ảnh: Đình Tuyên

Song song với việc ra quân tấn công truy quét quyết liệt tội phạm, các lực lượng tiếp tục chủ động tăng cường công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo toàn diện các giải pháp trên tất cả các mặt công tác đảm bảo ANTT, không được lơ là, chủ quan, bị động. Trong đó, tập trung quyết liệt đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT và quản lý Nhà nước về PCCC, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nhằm tập trung phát hiện, xử lý nghiêm đối với các đối tượng trọng điểm, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép, hoạt động cướp, cướp giật tài sản, tình trạng điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…, Công an tỉnh Nghệ An đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công tác 373 trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng; tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường thành phố Vinh, kêu gọi quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.