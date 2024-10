Pháp luật Nghệ An phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Sáng 18/10, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chủ trì lễ phát động có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: PV

Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các huyện, thành, thị.

Theo đó, phong trào thi đua bắt đầu từ nay đến ngày 19/8/2025 với chủ đề “Lực lượng mới, khí thế mới, thi đua bảo đảm ANTT ở cơ sở trong tình hình mới”.

Đợt thi đua được chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ nay đến ngày 3/2/2025 “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2025)”, trọng tâm là hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2024 và thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đại diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: PV

Đợt 2 từ ngày 4/2/2025 đến ngày 19/8/2025 “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 -19/8/2025), trọng tâm là tham gia bảo đảm ANTT và tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân.

Nội dung thi đua tập trung vào 7 nhóm nội dung chính, gồm: Thi đua hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình ANTT; thi đua hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thi đua thực hiện tốt công tác hỗ trợ Công an cấp xã phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thi đua hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; thi đua hỗ trợ Công an cấp xã vận động, giáo dục, cảm hóa người có hành vi vi phạm pháp luật hiện đang cư trú tại địa bàn; thi đua hỗ trợ Công an cấp xã tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thi đua xây dựng, phát huy, nhân rộng những hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 6 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Cụ thể là, thi đua trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; thi đua trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ lực lượng Công an xã phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT mạnh mẽ hơn; phát huy vai trò nhân dân trong phong trào thi đua; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ ANTT; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Đệ kêu gọi toàn thể lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phát huy tinh thần “lực lượng mới, khí thế mới”, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; góp phần đẩy mạnh, củng cố và tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với Công an cấp huyện, Công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Trong đó, các lực lượng cần thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với sự nỗ lực của từng thành viên lực lượng, rất cần sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của của cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ của các ngành, đoàn thể và nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng, với khí thế mới, quyết tâm cao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.