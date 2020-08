Nghệ An rà soát lao động đang mắc kẹt ở Đà Nẵng

Ngày 21/8, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã có văn bản gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các huyện, thành, thị trên địa bàn về việc rà soát lao động phổ thông, hợp đồng ngắn hạn đang lưu trú tại Đà Nẵng.

"Theo phản ánh của nhiều địa phương, hiện tại có nhiều lao động phổ thông, hợp đồng ngắn hạn là người Nghệ An mắc kẹt tại TP Đà Nẵng, (sau ngày 28/7) cuộc sống gặp nhiều khó khăn", văn bản của UBND tỉnh Nghệ An nêu.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các huyện, thành, thị kiểm tra, rà soát, tổng hợp số lượng lao động đang mắc kẹt này để báo cáo UBND tỉnh.

Thợ xây quê Nghệ An sống chật vật trong lán trạm xây dựng. Ảnh: TH Động thái này diễn ra sau khi TP Đà Nẵng có văn bản gửi Nghệ An và các tỉnh, thành khác nhằm hỗ trợ công dân đang tạm trú ở đây về quê.



Theo UBND TP Đà Nẵng, xét tình hình thực tế tại địa phương, nhu cầu chính đáng của người dân ngoại tỉnh, Đà Nẵng đã trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương cho phép người lao động, học sinh, sinh viên và người dân ở các địa phương khác rời Đà Nẵng về quê theo nguyện vọng.

Trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng đề nghị Nghệ An và các địa phương khác thành lập đường dây nóng và thông báo rộng rãi để tiếp nhận thông tin của công dân đang tạm trú tại Đà Nẵng đăng ký về quê. Đồng thời chốt số lượng, danh sách cụ thể để thống nhất địa điểm tập kết. Đà Nẵng sau đó sẽ tổ chức xét nghiệm cho các công dân, vận chuyển đến điểm tập kết. Các địa phương như Nghệ An sẽ bố trí phương tiện đến điểm tập kết đón công dân trở về.

Trước đó, Báo Nghệ An có bài phản ánh cuộc sống khó khăn của hàng nghìn lao động Nghệ An đang mắc kẹt tại TP Đà Nẵng sau khi địa phương này cách ly xã hội (từ 0h ngày 28/7). Nhiều người lâm vào cảnh chật vật trong những lán trại xây dựng. Một số đã tự ý bỏ về quê, bất chấp quy định cách ly cũng như các cảnh báo lây lan dịch bệnh. Có những nhóm lao động thậm chí đi bộ nửa ngày băng đèo Hải Vân tìm cách về quê nhưng bị phát hiện. Theo thống kê, từ ngày 28/7 đến nay, có hơn 2.000 người đã từ vùng dịch Đà Nẵng , Quảng Nam bỏ về quê Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An trưa 21/8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa nhận được danh sách đăng ký được về quê do Hội đồng hương ở Đà Nẵng gửi. Theo danh sách này, có ít nhất 1.100 con em quê Nghệ An đăng ký về quê. Phần lớn số này là sinh viên, lao động ngắn hạn.