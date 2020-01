Nghệ An sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Corona

Nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao

Chiều 31/1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế Nghệ An cho biết, trường hợp bệnh đầu tiên mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới Corona khởi phát vào ngày 12/12/2019. Tính đến trưa 31/1, tại Trung Quốc đã ghi nhận 9.699 trường hợp mắc ở 30 tỉnh, thành phố và 213 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona Gồm 3 bệnh nhân Việt Nam và 2 bệnh nhân người Trung Quốc, trong đó bệnh nhân Li Ding (66 tuổi, người cha) cùng vợ từ Vũ Hán sang Việt Nam thăm con trai là Li Zichao (28 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại Long An. Có 97 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh viện đang cách ly một phụ nữ 42 tuổi có một số triệu chứng nghi nhiễm dịch này. Bệnh nhân trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong vừa trở về từ Trung Quốc ăn Tết ngày 17/1. Đến ngày 28/1, chị được người nhà đưa đến bệnh viện sau các triệu chứng như sốt, ho... Hiện tại, bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi nữ bệnh nhân 42 tuổi đang cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vào chiều 31/1. Ảnh: Thành Cường Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, kết quả đánh giá nguy cơ của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam ngày 7/1 cho thấy bệnh viêm phổi cấp hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Cũng như có khả năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống. “Nghệ An có khả năng xảy ra dịch bệnh do nhiều điều kiện thuận lợi. Nhưng Nghệ An cũng đã sẵn sàng để phòng, chống dịch. Hiện nay, có thể nói cả hệ thống chính trị đã vào cuộc”, đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh.



Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng và mật độ dân số đông, có hệ thống giao thông đường biển, đường bộ, đường hàng không phát triển; có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển. Trong khi, các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây truyền tại cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Hùng Tại cuộc họp, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, trên địa bàn Nghệ An có 340 người nước ngoài, trong đó có hơn 100 người Trung Quốc. Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương yêu cầu các doanh nghiệp có người Trung Quốc, Đài Loan giám sát chặt chẽ lao động. Đồng thời yêu cầu người trở về từ Trung Quốc khai báo, kiểm tra sức khỏe.



Sẵn sàng ứng phó dịch



Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch với các phương án cụ thể. Theo kế hoạch, căn cứ vào phân loại mức độ dịch bệnh ở phạm vi toàn quốc của Bộ Y tế và tình hình thực tế trong tỉnh cũng như khả năng thu dung, điều trị của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Sở Y tế đã phân loại các tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo 4 tình huống. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Nghệ An. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Nghệ An. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trên 5 trường hợp mắc trong tỉnh hoặc có từ 02 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có dịch lây lan. Tình huống 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 30 trường hợp mắc bệnh (vượt khả năng thu dung của Bệnh viện HNĐK tỉnh) hoặc có trên 5 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có dịch lây lan.

Đồng chí Bùi Đình Long kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Hùng Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nghệ An vẫn đang ở tình huống 1. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị Sở Y tế hoàn thiện ngay kế hoạch phòng, chống dịch. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm những trường hợp ca bệnh, tổ chức cách ly kịp thời. Xây dựng nội dung tuyên truyền thế nào để người dân biết cách phòng bệnh. Phối hợp các ngành liên quan nắm lại danh sách doanh nghiệp có người Trung Quốc để giám sát chặt chẽ. Các cơ quan báo đài, đưa tin thêm về cách phòng bệnh, về sự sẵn sàng ứng phó phòng bệnh của tỉnh Nghệ An.



Đồng chí Bùi Đình Long cũng giao nhiệm vụ cho một số sở, ngành. Đặc biệt, Công an tỉnh phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch ngay tại cửa khẩu. Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu, chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế. Chỉ đạo việc cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở dọc biên giới và kiểm soát chặt chẽ khách qua lại tại các cửa khẩu khác. Chuẩn bị sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội./.