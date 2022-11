Nghệ An sẽ trở thành điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn

Cú huých từ phát triển hạ tầng

Là tỉnh có dân số đứng thứ tư, diện tích lớn nhất Việt Nam, và thuộc trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An có hệ thống giao thông kết nối khá hoàn chỉnh, từ các tuyến đường sắt, đường bộ, đường thủy đến đường hàng không. Đặc biệt, hiện lĩnh vực này vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh đầu tư.

Năm 2022, nhiều dự án có vốn đầu tư lớn vào phát triển hạ tầng tại Nghệ An. Một số dự án giao thông trọng điểm đang được gấp rút triển khai có thể kể đến là cung đường ven biển 83 km từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Hà Tĩnh; đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ)... Bên cạnh các trục giao thông chính hiện hữu như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A…, theo quy hoạch, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Vinh dự kiến đi vào khai thác năm 2030 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Vinh.

Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh gấp 2,5 lần hiện nay; xây các công trình phụ trợ Cảng Hàng không quốc tế Vinh với tổng kinh phí hơn 10.700 tỷ đồng; xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò quy mô 3.300 tỷ đồng; xây dựng cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn (đi qua Nghệ An)… Tỉnh cũng vừa công bố quy hoạch, kêu gọi đầu tư hàng loạt khu công nghiệp, khu đô thị mới…

Những đại dự án này sẽ mang lại cho Nghệ An cơ hội phát triển mạnh mẽ về kinh tế, dịch vụ, xây dựng hoàn thiện chuỗi không gian đô thị có đặc trưng, bản sắc địa phương, có sức hấp dẫn, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Tài nguyên thiên nhiên phong phú

Hơn nữa, bên cạnh bề dày lịch sử với trên 2.000 di tích lịch sử, danh thắng, Nghệ An còn rất được thiên nhiên ưu ái về cảnh sắc khi sở hữu Khu Dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới (được UNESCO công nhận); có nhiều bãi tắm đẹp trải dài trên 82 km bờ biển. Số lượng giờ nắng nhiều, rất thuận tiện cho phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng quanh năm. Sự đa dạng của tài nguyên du lịch tại Nghệ An còn thể hiện ở những hang động, thác nước… là điểm đến của du khách ưa khám phá thiên nhiên, đi bộ, chèo thuyền, trải nghiệm văn hoá bản địa.

Theo Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng đầu năm nay, Nghệ An đứng thứ 7 cả nước về thu hút du khách. Còn thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Du lịch Nghệ An cho biết, lũy kế 10 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Nghệ An ước đạt 6,14 triệu lượt, tăng 244% so với cùng kỳ năm 2021. Phần lớn du khách chọn lưu trú tại TP. Vinh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, do thiếu hạ tầng dịch vụ hiện đại; khu vui chơi, giải trí khác biệt; chưa phát triển kinh tế đêm và đặc biệt là thiếu những những dự án bất động sản cao cấp quy mô lớn nên khách đến Nghệ An chủ yếu là khách nội địa, lưu trú ngắn... Chất lượng dịch vụ và năng lực đón khách quốc tế, khách cao cấp còn hạn chế, sản phẩm du lịch chưa phong phú…

Mục tiêu của ngành Du lịch Nghệ An đến năm 2025, thu hút 6,0 - 6,3 triệu lượt khách du lịch có lưu trú, trong đó, có 300 ngàn lượt khách quốc tế; đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác; đưa Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của cả nước.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được bởi sự quyết tâm của chính quyền địa phương, cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Vingroup, Lotte Việt Nam…

Đặc biệt, tại thành phố Vinh, nhà sáng lập Ecopark đang triển khai tổ hợp khu đô thị sinh thái Eco Central Park gần 200 ha – dự án đô thị lớn nhất thành phố, đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm và nghỉ dưỡng cho hàng triệu du khách. Dự án kỳ vọng khi hoàn thành sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho du lịch Nghệ An “cất cánh”.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Sỹ Sách, Eco Central Park dễ dàng kết nối với trung tâm TP. Vinh chỉ trong 7 phút di chuyển, đến Cảng Hàng không quốc tế Vinh trong 10 phút và biển Cửa Lò trong 15 phút. Vị trí này được đánh giá là tâm điểm kết nối mọi trải nghiệm tại miền đất xứ Nghệ tinh hoa. Đặc biệt, với phân khu The Plaza sẽ đưa thành phố Vinh trở thành “thành phố không ngủ”.

Thực tế cho thấy, sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng cùng với việc đổ bộ của các doanh nghiệp “đại bàng” với những dự án bất động sản quy mô lớn đang thổi luồng gió mới, và làm “nóng” thị trường bất động sản nơi đây. Nhờ đó, thành phố Vinh đã trở thành một trong những khu vực có thị trường bất động sản sôi động nhất cả nước trong suốt 3 quý vừa qua, theo thống kê của Hội Môi giới bất động sản. Với bệ phóng vững chắc từ hạ tầng, trong thời gian tới, giá nhà đất tại Vinh và các vùng phụ cận dự báo sẽ tiếp tục sôi động.