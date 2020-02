Nghệ An sẽ xử lý nghiêm những cửa hàng không niêm yết, 'thổi phồng' giá khẩu trang

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi có thông tin Nghệ An có một bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona, thị trường khẩu trang ở Nghệ An nhảy giá chóng mặt, có nhiều nơi bán ra giá tăng gấp 5 - 7 lần so với trước nhưng vẫn “cháy hàng”. Các loại nước rửa tay cũng tăng giá đột biến; các loại vitamin tăng sức đề kháng đắt khách…