Nghệ An: Siết chặt quản lý vận tải hành khách và hàng hóa dịp Tết

(Baonghean.vn)- Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân được thuận tiện, an toàn trong dịp Tết các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa, đồng thời chỉ đạo bố trí đủ phương tiện phục vụ nhân dân.

Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm giao thông

Ngay từ thời điểm trước Tết Dương lịch, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tổ chức 8 tổ công tác ứng trực trên địa bàn toàn tỉnh, bố trí 6 tổ công tác tại TP. Vinh. Trong đó ưu tiên bố trí lực lượng tại các vị trí, địa bàn có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Nhiệm vụ chính của các tổ công tác là phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm; kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo thẩm quyền.

Trước thực trạng xe dù, bến cóc gia tăng dịp lễ, Tết, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, giao thông, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải, CSGT đã tăng cường tuần tra hoạt động vận tải hành khách tại các khu vực bến xe trên địa bàn TP. Vinh và các huyện. Đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vận tải hành khách, nhồi nhét khách, xe dù, xe ghép…

Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành tập trung vào kiểm tra các lỗi như điều kiện xuất bến của phương tiện và lái xe, các điều kiện đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe. Theo dõi, giám sát các phương tiện xe ô tô chở khách thông qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý nghiêm đối với trường hợp dừng đón trả khách không đúng nơi quy định.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu các nhà xe ký cam kết, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Chỉ tính từ ngày 1/1/2023 đến nay, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã xử lý 240 biên bản vi phạm giao thông, nộp ngân sách Nhà nước trên 260 triệu đồng.

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân vui Tết Nguyên đán Quý Mão, Lễ hội Xuân 2023 và triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1174/CĐ-TT ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông, nhất là trong thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính ra, vào thành phố Vinh, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức Lễ hội Xuân…

Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải; trọng tâm là hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; xử lý nghiêm các hành vi: kinh doanh vận tải không đủ điều kiện; vi phạm các quy định trong kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải; chở vượt quá số người quy định; nâng giá vé, giá cước vận tải trái quy định; chạy sai hành trình vận tải; đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của sở trên các phương tiện vận tải khách công cộng, bố trí cán bộ trực, tiếp nhận và xử lý thông tin từ đường dây nóng 24/24 giờ trong các ngày cao điểm.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị ngành đường sắt, UBND các huyện, thành phố, thị xã có đường sắt đi qua thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp bảo đảm trật tự ATGT đường sắt đã ký…

Bố trí đủ phương tiện phục vụ nhân dân

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, theo dự tính toàn tỉnh sẽ huy động khoảng gần 19.000 lượt phương tiện phục vụ gần 450.000 lượt người. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có phương án tăng cường phương tiện cho 5 tuyến gồm tuyến Nghệ An-Hà Nội, Nghệ An - Hải Phòng, Nghệ An - Đà Nẵng, Nghệ An - Huế, Nghệ An - TP. Hồ Chí Minh.

Trước thời điểm Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết và Lễ hội Xuân 2023. Theo đó, ngành GTVT được giao trọng trách chính chỉ đạo, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức và kiểm soát vận tải khách dịp Tết.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết, Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bố trí phương tiện, tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện cùng lái xe, nhân viên phục vụ khi có nhu cầu của người dân. Cùng đó, quản lý tốt đội ngũ lái xe, quá trình hoạt động, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Các bến xe, nhà ga cần chỉnh trang sạch đẹp, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi. Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức. Ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé, đồng thời, có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội...