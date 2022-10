Nghệ An sôi nổi ra quân làm thuỷ lợi trên quy mô lớn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Ngày Toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi 16/10, thời điểm này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phòng, chống hạn hán xâm nhập mặn, chuẩn bị cho sản xuất vụ Xuân.

Tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, bà con đang tích cực nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương. Bà Trần Thị Minh ở xóm Xuân Lan, xã Thanh Xuân chia sẻ: Toàn xóm chúng tôi đều ra quân làm thuỷ lợi đầy đủ để nạo vét bồi lắng kênh mương, khắc phục các điểm sạt lở sau mưa lũ vừa qua, đảm bảo dẫn được nguồn nước về phục vụ sản xuất lúa Xuân.

Ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân chia sẻ: Đợt lũ vừa qua xã bị ngập úng hư hỏng nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi nội đồng. Ngay từ ngày 16/10, xã đã huy động trên 1.200 lao động khắc phục thiệt hại, nạo vét được hàng trăm m3 bùn đất trên tuyến kênh N10.

Tuyến kênh này dài trên 1 km, lấy nước từ hồ chứa Mưu Sĩ về tưới cho trên 200 ha lúa. Hiện nay xã đang huy động lực lượng để khắc phục các 600 sạt lở giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm, đặt mới 6 cống nội đồng hư hỏng, triển khai đắp bờ vùng bờ thửa …

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương cho biết: Ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa bàn huyện Thanh Chương bị ngập úng làm hư hỏng, sạt lở nhiều tuyến đường, các công trình thuỷ lợi nội đồng... Để đảm bảo cấp nước tưới cho vụ xuân 2022, huyện phát động chiến dịch ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng. Hiện tại, có 37/38 xã, thị trấn đang đồng loạt ra quân.

Từ ngày 14/10/2022 đến nay, toàn huyện có 31.279 người tham gia, huy động 20 máy đào, 45 xe tải, 150 máy cắt cỏ. Thực hiện nạo vét, đất đào: 6.804,8 m3, nạo vét các kênh tiêu thoát nước, kênh nội đồng: 11.764 m3. Đắp bờ vùng, bờ thửa: 2.453 m3, đắp đất cấp phối đường giao thông nội đồng: 5.802 m3, thu gom rác, bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Tổng kinh phí ước tính 4,3 tỷ đồng.

Trong đợt phát động toàn huyện ra quân làm thuỷ lợi từ ngày 16/10 đến 31/12/2022, huyện Thanh Chương tiếp tục tập trung tu sửa các công trình thủy nông, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi bị bồi lấp, hư hỏng do bão, lũ gây ra. Tiến hành đào đắp, mở rộng, nắn chỉnh các trục đường giao thông nội đồng theo quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt. Tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt tại từng hộ gia đình, các chợ, các trường học; bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng để tiêu hủy, tập kết vào bãi rác thải tập trung của xã.

Phấn đấu thực hiện được tổng số 71.000 ngày công tham gia, nạo vét bùn, đất trên các mương giao thông: 21.000 m3. Nạo vét kênh tiêu thoát nước nội đồng: 72.850 m3, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, đường nội đồng: 16.300 m3. Đắp đất cấp phối, đổ bê tông đường giao thông nông thôn: 81.000 m3. Kiên cố hoá kênh mương: 4,5 km. Kinh phí ước tính đạt trên 21 tỷ đồng.

Tại địa bàn huyện Yên Thành, sau lễ phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thuỷ lợi nội đồng năm 2022, đã có 39/39 xã tổ chức phát động ra quân làm giao thông, thuỷ lợi nội đồng. Tại xóm Phú Sơn, xã Lăng Thành đã huy động trên 250 lao động tập trung nạo vét tuyến kênh của hạ lưu hồ chứa Đồn Húng với chiều dài gần 1 km, tại một số vị trí sạt lở bà con chủ yếu dùng đất để khắc phục.

Ông Nguyễn Hồ Sơn - Chủ tịch UBND xã Lăng Thành cho biết: Ngay sau lễ phát động, xã duy trì trên 1.000 lao động tập trung nạo vét bồi lắng kênh mương, khắc phục hư hỏng sau lũ. Hiện nay xã đang tiến hành khắc phục hàng chục điểm sạt lở kênh mương trên các tuyến kênh nội đồng, kênh N7, tràn bàu Sừng… Khối lượng đào đắp đã đạt hàng ngàn m3 bùn đất. Do khó khăn về kinh phí nên các điểm sạt lở hư hỏng kênh mương chủ yếu được đắp bằng đất tạm thời để dẫn nước vụ xuân, về lâu dài cần được bê tông hoá.

Theo báo cáo của phòng nông nghiệp huyện Yên Thành: Mục tiêu chính của đợt ra quân làm thuỷ lợi là các địa phương tập trung, khắc phục hậu quả các công trình thuỷ lợi bị hư hỏng sau lũ. Nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu thuỷ lợi, đắp bờ vùng, bờ thửa, sửa chữa kịp thời công trình nước sạch bị hư hỏng, trục vớt bèo tây trên các trục kênh tiêu chính. Bảo dưỡng, nâng cấp máy móc thiết bị của các trạm, khắc phục tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang các công trình thủy lợi. Gắn tu sửa hồ đập, tích nước đảm bảo dung tích, sử dụng tiết kiệm để phục vụ sản xuất các vụ trong năm 2022-2023.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục thuỷ lợi Nghệ An cho biết: Trong đợt phát động năm nay, Nghệ An sẽ tập trung tổ chức kiểm tra, khắc phục hư hỏng các công trình đầu mối, các công trình và hệ thống công trình thuỷ lợi. Nạo vét các kênh mương tưới, tiêu nội đồng, khơi thông các trục tiêu chính, nạo vét thông thoáng các kênh dẫn, bể hút trạm bơm, công trình lấy nước, cấp nước sinh hoạt. Bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ, điện của các trạm bơm tưới, tiêu, đảm bảo 100% máy móc và công trình sẵn sàng vận hành sản xuất dân sinh. Tu sửa bồi trúc các đoạn đê biển, đê sông bị sạt lở do mưa lũ, đào đắp các hồ chứa, bể chứa nhỏ, giếng nước, phát triển mạng lưới bơm nhỏ.

Thời điểm này, các địa phương trên toàn tỉnh đã ra quân làm thuỷ lợi; từ ngày 16/10, Nghệ An đã tập trung nạo vét, đào, đắp bờ vùng bờ thửa đạt trên 60.000 m3 bùn đất, phát quang, cắt cỏ, trên 100.000 m2.

Trong đợt phát động toàn tỉnh từ ngày 16/10 đến ngày 31/12/2022, Nghệ An sẽ phấn đấu nạo vét, đào đất, đắp bờ vùng, bờ thửa 409.226 m3; đắp đất cấp phối, đổ bê tông đường giao thông nội đồng 262.035 m3; phát quang, cắt cỏ, vơ rong, vớt bèo 5.419.334 m2. Tổng kinh phí ước tính 270 tỷ đồng.

Chi cục thuỷ lợi tham mưu Sở nông nghiệp, hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt phát động và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Kết thúc đợt phát động sẽ có tổ chức đánh giá, đề nghị biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, phê bình nhắc nhở những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt trong đợt phát động này.