Nghệ An: Sớm có giải pháp đưa xe khách vào bến ở Yên Thành

Liên tục những ngày sau Tết, trên tuyến đường ven sông Vũ Giang, xã Liên Thành (Yên Thành), nhà xe giường nằm Tứ Long chạy tuyến Yên Thành - Hà Nội đều dừng ngay trước cửa nhà. Quan sát, lượng khách đổ về rất đông cùng với hàng hóa tràn ra lấn chiếm cả lòng đường.

Bà Nguyễn Thị Tình - một người dân ở Liên Thành cho biết: Mỗi khi đi qua đoạn đường này thường bị ách tắc do 2 xe giường nằm lấn mất đường, đề nghị cơ quan chức năng xử lý để đảm bảo giao thông cho người dân đi lại.

Một trong những nhà xe lấn chiếm lòng đường giao thông ở xã Liên Thành (Yên Thành). Ảnh: Hải An Tương tự, tại tuyến Quốc lộ 7B, địa điểm xã Hoa Thành (Yên Thành) nhà xe giường nằm Dũng Anh chạy các tuyến Yên Thành đi Đà Nẵng, Huế cũng đậu xe ngay trước cửa nhà để bắt khách và mở nắp hầm để chứa hàng hóa, gây ách tắc giao thông khiến người dân đi đường vô cùng bức xúc. Một số tuyến đường khác cũng bị xe khách lấn đường như tuyến đường các xã Hợp Thành, thị trấn Yên Thành, xã Quang Thành…



Đại diện Công an giao thông huyện Yên Thành cho biết: Công an huyện đã thường xuyên tuyên truyền, vận động các xe vào bến nhưng nhiều nhà xe chưa chấp hành. Từ đầu năm 2020 đến nay, công an huyện đã xử lý hơn 10 xe khách vi phạm lỗi dừng đậu, trong đó tạm giữ 4 phương tiện ô tô loại nhỏ trung chuyển khách đã quá hạn kiểm định, số tiền xử phạt trên 40 triệu đồng.