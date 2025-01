Kinh tế

Nghệ An tận dụng các hiệp định FTA, thúc đẩy xuất khẩu

Năm 2024, các doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu hàng hóa đi 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ. Năm 2025, Nghệ An hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 4,0 tỷ USD với nhiều giải pháp đồng bộ…