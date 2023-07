Nghệ An tăng cường chuyển đổi số trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 6028 ngày 21/7/2023 yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường chuyển đổi số để chuyển đổi trạng thái quản lý đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và quản lý con dấu trên địa bàn tỉnh

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về quản lý sử dụng con dấu riêng; tăng cường ứng dụng CNTT, tích cực đổi mới cách làm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính (triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…) và góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng chức năng phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý trong 1 quán karaoke tại huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Tuy nhiên, qua công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cho thấy tình hình hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có nơi, có thời điểm còn diễn biến phức tạp; các đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sơ hở trong quản lý để thực hiện các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, mại dâm, đánh bạc. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý những năm trước đây kết quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố 10 vụ, 26 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 98 trường hợp với tổng số tiền 533 triệu đồng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu (chủ yếu là các hành vi: Tổ chức, sử dụng tàng trữ trái phép chất ma tuý, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm, chứa mại dâm…".

Thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường chuyển đổi số nhằm chuyển đổi trạng thái ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý con dấu, tích cực chủ động phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh trong tình hình mới và triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 3943/HD-C06-P5 ngày 08/6/2023 của Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội Bộ Công an, UBND tỉnh yêu cầu:

* Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Chủ động cung cấp cho các cơ quan truyền thông, báo chí các thông tin, tài liệu phản ánh các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để tuyên truyền.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh karaoke tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh Tư liệu: Đình Tuyên

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với các cơ sở, đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự để vi phạm pháp luật.

- Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, xoa bóp, vũ trường... Kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đối với các cơ sở vi phạm theo đúng quy định. Cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ quan khi có yêu cầu.

- Tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên môi trường mạng qua các điểm dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh điện tử VNeID..

- Phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan trong triển khai chuyển đổi số, tích hợp dữ liệu, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Làm tốt công tác số hóa hồ sơ, đồng bộ dữ liệu theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Công an về kết quả, Cơ sở dữ liệu ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu lợi ích của Nhân dân.

* Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

- Thường xuyên cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cơ quan Công an làm việc với Thái Thanh Minh trú tại thành phố Vinh cầm đầu ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số lượng lớn. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

- Phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, nhất là đối với các doanh nghiệp kinh doanh karaoke, dịch vụ lưu trú, quán bar, pub...

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với lực lượng Công an trong cung cấp, trao đổi thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những doanh nghiệp vi phạm theo quy định của pháp luật.

* Sở Tư pháp

- Phối hợp các sở, ngành trong công tác rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người đại diện theo pháp luật hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định, chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ nạn nhân mua bán người, người bán dâm được phát hiện để tiếp cận, tư vấn các dịch vụ xã hội giúp họ ổn định cuộc sống.

- Tiếp nhận hồ sơ và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động theo đề nghị của cơ quan phát hiện vi phạm.

* Sở Văn hóa và Thể thao

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc cấp Giấy phép kinh doanh karaoke theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

- Trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu liên quan theo đề nghị của cơ quan chức năng, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

* Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả tác hại của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mại dâm, ma túy, “tín dụng đen”, đánh bạc...; đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng; tăng cường phối hợp trong cung cấp thông tin, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu; phối hợp hỗ trợ Công an tỉnh triển khai có hiệu quả một số nội dung về chuyển đổi số liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và quản lý con dấu.

Tang vật vụ án làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

* Cục Thuế tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự, trong đó chú trọng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp cơ quan Công an trong trao đổi thông tin, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

- Chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết khi có yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương theo Đề án 06/CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu (khách sạn, karaoke, massage, cầm đồ, quán bar, pub...)

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với tất cả các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Đoàn liên ngành kiểm tra tại cơ sở pub DOM trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: ĐC

- Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy phép hoạt động theo quy định. Thực hiện việc thu hồi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh không đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự. Vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, định kỳ, đột xuất thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, quán bar, quán Pub, dịch vụ tài chính... có thông tin, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội gây bức xúc trong dư luận tại địa phương.