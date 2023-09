Nghệ An tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu

Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 2834/BCĐ-SYT về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023.

Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Vinh chỉ đạo các phòng chức năng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư; Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 14/3/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Các sở, cơ quan được giao quản lý an toàn thực phẩm thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 895/KH-UBND ngày 15/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bản tỉnh Nghệ An năm 2023 và chủ động tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Vinh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn trong dịp Tết Trung thu năm 2023, trong đó tập trung, ưu tiên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…Tổ chức giám sát mối nguy cơ ô nhiễm đối với các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu nhằm kịp thời truyền thông, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị chuyên môn sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm, các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng./.